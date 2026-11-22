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शहर के रेलवे रोड स्थित आजाद नगर निवासी मोनू कश्यप (25) पुत्र स्व. अनिल कश्यप शनिवार को शादी कार्यक्रम में काम करने एटा के मिरहची कस्बा गया था। चाचा सुशील कुमार के अनुसार, घर लौटने के लिए सड़क किनारे खड़े होने के दौरान किसी वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।घटना के बाद आसपास के लोग और राहगीर मौके पर जुट गए। सूचना पर पहुंचे परिजन मोनू को आनन-फानन में निजी अस्पताल ले गए जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।चाचा सुशील ने बताया कि मोनू चार भाइयों में सबसे छोटा था। उसकी मौत से मां नेमवती देवी समेत अन्य परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।वर्जनशव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजन की ओर से अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।- जगदीश चंद, कोतवाली प्रभारी, कासगंज