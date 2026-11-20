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जौनपुर। देवउठनी एकादशी पर शुक्रवार को शहर से लेकर गांव तक दिवाली जैसा नजारा देखने को मिला। लोगों ने घरों को झालरों से सजाया और दीप जलाए। शाम होते ही कई इलाकों में पटाखे फोड़े गए। शीतला धाम चौकिया और मैहर माता मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजन-अर्चन किया। श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना की। घरों में विशेष अनुष्ठान किए गए। शाम को तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाकर महिलाओं ने विधि-विधान से तुलसी-शालिग्राम विवाह की रस्में निभाईं। तुलसी के पौधे को लाल चुनरी और शृंगार सामग्री से सजाया गया। कई घरों में गन्ने का मंडप बनाकर विवाह कराया गया। महिलाओं ने मंगलगीत गाए और आरती कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। धार्मिक मान्यता के अनुसार, देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं। इसके साथ ही चातुर्मास समाप्त हो जाता है और मांगलिक कार्यों की शुरुआत मानी जाती है।