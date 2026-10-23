Jaunpur News: चारों भाइयों का मिलन श्रद्धालुओं की भीगी पलकें, आठ तरह की सजाई गईं झांकियां

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शाहगंज। श्री संगतजी मंदिर से प्रभु श्रीराम का गरुड़ पुष्पक विमान निकला। कहारों के कंधों पर सजा विमान अलीगंज और घासमंडी चौक होते हुए गुरुवार की भोर में पुराना चौक पहुंचा। यहां चारों भाइयों का मिलन हुआ। शोभायात्रा में आठ आकर्षक झांकियां (लाग), दुर्गापूजा प्रतिमाएं, मिलिट्री बैंड और कीर्तन मंडली शामिल रही। हनुमान और सुग्रीव की भूमिका में युवा कलाकार भी साथ चले। झांकियों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। कीर्तन मंडली ने ‘राम जी तिहारो चरित मनोहर गावैं सकल अवधवासी’ का गायन किया।