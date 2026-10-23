Jaunpur News: फल की दुकान लगाते समय मधुमक्खियों ने काटा, इलाज के दौरान मौत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 01:14 AM IST
Updated Fri, 23 Oct 2026 01:14 AM IST
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मुंगराबादशाहपुर। गोधुआ गांव में बृहस्पतिवार को मधुमक्खियों के काटने से हरिओम सरोज (32) की मौत हो गई। वह फल की दुकान पर फल सजा रहे थे, तभी मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। परिजन उन्हें तत्काल निजी अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पिता महादेव सरोज ने बताया कि मधुमक्खियों के काटने से हरिओम की हालत बिगड़ने लगी। परिजन उन्हें निजी अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने उपचार किया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।
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