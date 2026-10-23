फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   The reunion of the four brothers brought tears to the eyes of the devotees, with eight beautifully decorated tableaux

Jaunpur News: फल की दुकान लगाते समय मधुमक्खियों ने काटा, इलाज के दौरान मौत

Fri, 23 Oct 2026 01:14 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 01:14 AM IST
विज्ञापन
The reunion of the four brothers brought tears to the eyes of the devotees, with eight beautifully decorated tableaux
मधुमक्खियों के हमले में मृतक हरिओम सरोज की फाइल फोटो। परिजन - फोटो : ARchive
मुंगराबादशाहपुर। गोधुआ गांव में बृहस्पतिवार को मधुमक्खियों के काटने से हरिओम सरोज (32) की मौत हो गई। वह फल की दुकान पर फल सजा रहे थे, तभी मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। परिजन उन्हें तत्काल निजी अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पिता महादेव सरोज ने बताया कि मधुमक्खियों के काटने से हरिओम की हालत बिगड़ने लगी। परिजन उन्हें निजी अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने उपचार किया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed