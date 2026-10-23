फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   The Composite School Satwan team won in kabaddi

Jaunpur News: कबड्डी में कंपोजिट स्कूल सटवां की टीम विजेता

Fri, 23 Oct 2026 01:06 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 01:06 AM IST
विज्ञापन
The Composite School Satwan team won in kabaddi
फोटो पीटी बैंड मुंगराबादशाहपुर सटवां विद्यालय में पीटी प्रदर्शन करती छात्राएं। संवाद
सतहरिया। मुंगराबादशाहपुर में वार्षिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता के प्रथम चरण के तहत न्याय पंचायत स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन पीएमश्री कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय सटवां में हुआ। इसमें सटवां की टीम का दबदबा रहा। प्रतियोगिता का शुभारंभ बीईओ मुंगराबादशाहपुर डॉ. अविनाश सिंह ने किया। प्रतियोगिता में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के बालक-बालिका वर्ग में कबड्डी, खो-खो, 100, 200, 400 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद व गोला फेंक स्पर्धाएं हुईं। कबड्डी में उच्च प्राथमिक बालिका वर्ग में कंपोजिट स्कूल सटवां विजेता व यूपीएस समसपुर उपविजेता, बालक वर्ग में सटवां प्रथम व यूपीएस नौवाडाडी द्वितीय तथा प्राथमिक बालक वर्ग में कंपोजिट सटवां प्रथम व प्राथमिक विद्यालय गोविंदासपुर द्वितीय रहा। खो-खो में उच्च प्राथमिक बालक वर्ग में कंपोजिट सटवां प्रथम व यूपीएस समसपुर द्वितीय, बालिका वर्ग में यूपीएस समसपुर प्रथम व कंपोजिट सटवां द्वितीय, प्राथमिक बालक वर्ग में कंपोजिट सटवां प्रथम व बिझवनिया का पूरा द्वितीय और प्राथमिक बालिका वर्ग में कंपोजिट सटवां प्रथम व प्राथमिक विद्यालय पकड़ी द्वितीय स्थान पर रहा। पीटी के विशेष प्रदर्शन ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। बीईओ डॉ. अविनाश सिंह ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए बच्चों को प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित किया।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि खेल से बच्चों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास होता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में राहुल, उमाकांत, जयसिंह, गोरखनाथ, सुशील, राजेंद्र, अनिल, अजीत, राजेश, विजय, जगदीश, सीमा, कंचन, शशिकला, दीपिका, प्रमिला का सराहनीय योगदान रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed