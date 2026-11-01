फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   The 90-year-old Vijayadashami fair in Gulzarganj was held a day late

Jaunpur News: 90 साल पुराना गुलजारगंज का विजयदशमी मेला एक दिन बाद लगा

Sun, 01 Nov 2026 02:32 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:32 AM IST
विज्ञापन
The 90-year-old Vijayadashami fair in Gulzarganj was held a day late
गुलजारगंज के विजय दशमी मेले में उमड़ी भीड़। संवाद - फोटो : doda news
सिकरारा। क्षेत्र के गुलजारगंज का ऐतिहासिक विजयदशमी मेला निर्धारित तिथि से एक दिन बाद शनिवार को हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। चक्रवात के प्रभाव से मौसम खराब होने और लगातार बारिश के कारण मेला समिति ने कार्तिक कृष्ण पक्ष की पंचमी को लगने वाले मेले को एक दिन आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था। इसके चलते इस बार मेला षष्ठी तिथि को आयोजित हुआ। मेला समिति के सदस्य अशोक जायसवाल ने बताया कि करीब 90 वर्ष पहले टेकारी निवासी जमींदार स्व. गुलजार सिंह ने इस मेले की शुरुआत कराई थी। तब से करवा चौथ के बाद पंचमी को पारंपरिक रूप से इसका आयोजन होता आ रहा है। इस वर्ष लगातार बारिश के कारण निर्धारित तिथि पर मेला नहीं लग सका।
विज्ञापन

जौनपुर-रायबरेली राजमार्ग स्थित गुलजारगंज बाजार में आयोजित मेले में दूर-दराज के क्षेत्रों से मिठाई, खिलौने, कृषि यंत्र और सब्जियों के पौधों की दुकानें पहुंचीं। प्रसाधन सामग्री और चाट-नमकीन की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ रही, जबकि बच्चे खिलौने खरीदने में मशगूल रहे। सड़क पर भीड़ बढ़ने पर स्थानीय पुलिस यातायात व्यवस्था संभालती रही। देर शाम आतिशबाजी का प्रदर्शन किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed