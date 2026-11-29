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प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पुरानी सड़क उखाड़कर गिट्टी डालने के बाद निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। इससे राहगीरों को आवागमन में परेशानी हो रही है, वहीं उड़ती धूल से दुकानदारों का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। गिट्टी के कारण लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं।धरने की सूचना पर बरसठी पुलिस मौके पर पहुंची। प्रदर्शनकारियों ने ठेकेदार और लोक निर्माण विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सड़क का निर्माण तत्काल पूरा कराने की मांग की।उनका कहना था कि दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को गिट्टी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। दुकानदारों को दिनभर धूल-मिट्टी का सामना करना पड़ रहा है। रामपुर-निगोह खंड के करीब 12.45 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए शासन से लगभग 18.12 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं।लोक निर्माण विभाग की योजना के अनुसार सड़क को 5.5 मीटर चौड़ा किया जाना है। धरने की जानकारी पर नायब तहसीलदार एसपी सिंह, लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता धर्मेंद्र कुमार और सहायक अभियंता आरके द्विवेदी मौके पर पहुंचे।अधिकारियों ने धरनारत लोगों से वार्ता की और सात दिन के भीतर निर्माण कार्य शुरू कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद जज सिंह ‘’अन्ना’’ ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर धरना समाप्त कर दिया। इस दौरान रामकुमार दुबे, माणिकचंद दुबे, राजा तिवारी, नीरज पाठक, आशीष यादव, मुकेश सिंह, बहादुर गौतम, मुनीब गौतम और लालचंद सोनकर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और व्यापारी मौजूद रहे।