विज्ञापन

महराजगंज। गैरी कला स्थित जीएस इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित दो दिवसीय खेल प्रतियोगिता का समापन पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त, महाराष्ट्र एवं विद्यालय के संस्थापक-प्रबंधक ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा कि खेल जीवन में अनुशासन, संघर्ष, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की कला सिखाते हैं। जीवन में लक्ष्य हासिल करने के लिए निरंतर परिश्रम, अभ्यास और दृढ़ संकल्प जरूरी है। हार स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर देती है, जबकि जीत में विनम्रता और हार में धैर्य बनाए रखना चाहिए। प्रतियोगिता के बालक वर्ग की कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबाॅल और 400 मीटर रिले रेस में ग्रीन हाउस विजेता रहा। रस्साकसी में रेड हाउस और मार्च पास्ट में ब्लू हाउस ने बाजी मारी। बालिका वर्ग की कबड्डी, क्रिकेट, रस्साकसी और 400 मीटर रिले रेस में ब्लू हाउस, जबकि वॉलीबाल में रेड हाउस विजेता रहा। मार्च पास्ट में ब्लू हाउस प्रथम, ग्रीन हाउस द्वितीय और रेड हाउस तृतीय स्थान पर रहा। बालक वर्ग में करन सरोज और बालिका वर्ग में समीक्षा यादव का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा। प्रतियोगिता में ग्रीन हाउस ने रेड हाउस को हराकर खिताब अपने नाम किया, जबकि ब्लू हाउस तीसरे स्थान पर रहा। इस दौरान राम किशुन सिंह, आरएन तिवारी, भानु प्रताप सिंह, मुन्ना चौहान, सूर्यदेव सिंह, रमेश चौहान, विजय यादव, राजेश यादव, प्रधानाचार्य अजय पांडेय और पीटी शिक्षक ऋषिकांत राव सहित अन्य मौजूद रहे।