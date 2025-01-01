Jaunpur News: दो साल बाद भी शुरू नहीं हुआ रेलवे क्रॉसिंग का काम

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शासन के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग की तरफ से मई 2024 में 900 मीटर लंबे ओवरब्रिज के लिए 85 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। जून 2026 में राज्य सेतु निगम ने प्रारंभिक सर्वे शुरू किया है, लेकिन वित्तीय मंजूरी और टेंडर को लेकर अभी कोई लिखित आदेश सार्वजनिक नहीं हुआ है।स्थानीय कस्बा स्थित स्थानीय कस्बा के पूर्वी रेलवे क्रॉसिंग 13-सी पर बार-बार जाम लगने से लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। इस क्राॅसिंग पर रोजाना 25 से 30 बार फाटक बंद होता है। दोपहिया, चारपहिया, छोटे-बड़े मिलाकर लगभग पांच हजार वाहन रोज गुजरते हैं। फाटक बंद होते ही शहीद चौराहा, करहा रोड और आजमगढ़ मार्ग तक लंबा जाम लग जाता है।रेलवे क्राॅसिंग के दक्षिणी हिस्से में क्षेत्र के दर्जनों सरकारी व निजी स्कूल-कॉलेज हैं। हजारों छात्रों, नौकरीपेशा, व्यापारियों और तहसील, जिला, कमिश्नरी मुख्यालय जाने वाले फरियादियों को इसी फाटक से होकर गुजरना पड़ता है। ट्रेन आते ही सबकी रफ्तार थम जाती है।बंद के चलते अक्सर एम्बुलेंस भी जाम में फंस जाती है। रेल संघर्ष समिति के शाह आलम कुरेशी का कहना है कि समस्या के समाधान के लिए एक साल पहले रेल मंत्री ने आश्वासन दिया था, सर्वे भी हुआ पर फाइल आगे नहीं बढ़ पाई।निजी कॉलेज के प्रबंधक हरिकृष्ण बरनवाल का कहना है कि अगर सरकार इस 85 करोड़ की परियोजना को जल्द स्वीकृति देकर काम शुरू करा दे तो लोगाें को जाम से निजात मिल सकती है।