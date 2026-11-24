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मीरगंज। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने मंगलवार को जंघई जंक्शन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। स्टेशन परिसर में गंदगी देख उन्होंने नाराजगी जताते हुए सीएचआई को फटकार लगाई। उन्होंने दिन में कम से कम दो बार सफाई सुनिश्चित करने और डोर-टू-डोर कचरा उठाकर बाहर निस्तारित करने के निर्देश दिए। डीआरएम दोपहर 1: 44 बजे जंघई जंक्शन पहुंचे। करीब एक घंटे 10 मिनट तक निरीक्षण करने के बाद अपराह्न 2:55 बजे रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने प्लेटफॉर्म नंबर एक, दो, तीन, चार और पांच के साथ-साथ सर्कुलेटिंग एरिया, शौचालय और पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का जायजा लिया। विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने स्टेशन पर प्रस्तावित सार्वजनिक शौचालय, आरक्षण काउंटर, द्वितीय प्रवेश द्वार (सेकंड एंट्री गेट) और फुटओवर ब्रिज के निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। इसके अलावा, उन्होंने स्टेशन अधीक्षक को निर्देशित किया कि सर्कुलेटिंग एरिया के बाहर की खराब सड़क को राज्य सरकार के स्तर से समन्वय बनाकर ठीक कराया जाए। उसी मार्ग पर एक बड़ा गेट बनवाने को भी कहा। निरीक्षण के दौरान सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता और स्टेशन अधीक्षक कोमल सिंह सहित अन्य रेल अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।