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बदलापुर। तीन दिवसीय बदलापुर महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 13 से 15 दिसंबर तक सल्तनत बहादुर इंटर कॉलेज में महोत्सव का आयोजन होगा। शुक्रवार को विधायक रमेश चंद्र मिश्र ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की। विधायक ने बताया कि 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन होगा। 14 दिसंबर को सुबह 10 बजे से खेलकूद प्रतियोगिताएं होंगी। इसमें कुश्ती, घुड़सवारी, भाला फेंक, दौड़, खो-खो और कबड्डी शामिल हैं। शाम पांच से रात 10 बजे तक सांस्कृतिक संध्या आयोजित की जाएगी। 15 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक मूंछ, लंबी शिखा, लंबी चोटी, जूड़ा, रंगोली और मेहंदी सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी। शाम को फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें क्षेत्रीय कलाकारों के साथ जाने-माने कलाकार भी प्रस्तुति देंगे। विधायक ने कहा कि बदलापुर महोत्सव केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि क्षेत्र की प्रतिभा, संस्कृति, परंपरा, खेल और कला का संगम है। यह सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। बैठक में एसडीएम मोहम्मद अमान, सीओ अजय राय, बीडीओ नीलिमा गुप्ता, एसडीओ एसके सिंह और अवधेश दुबे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।