कमजोर सीटों पर बदले जाएंगे उम्मीदवार : अजीत सिंह

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कमजोर विधानसभा क्षेत्रों में स्थिति सुधारने के लिए काम चल रहा है। बूथस्तर पर निष्क्रिय कार्यकर्ताओं की सूची तैयार कर संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भेजी जाएगी। रामपथ के गड्ढों पर विपक्ष के भ्रष्टाचार के आरोपों पर उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम आरोप लगाना है। प्राकृतिक कारणों से सड़क बैठने या गड्ढे होने पर जनता सवाल करेगी। संवाद

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जौनपुर। भाजपा काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री अजीत सिंह मंगलवार को जौनपुर आए थे। नगर के एक होटल में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर पार्टी की स्थिति कमजोर होगी, वहां सुधार के प्रयास किए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर उम्मीदवार बदलकर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। पार्टी जनता से फीडबैक भी ले रही है। उन्होंने कहा कि साल 2027 के चुनाव के लिए पार्टी ने पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं।