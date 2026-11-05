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Jaunpur News: विद्यार्थियों से भरी बस डिवाइडर पर चढ़ी, 11 घायल

Thu, 05 Nov 2026 01:39 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:39 AM IST
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Bus full of students mounts a divider; 11 injured
बक्शा थाना क्षेत्र के अलीगंज बाजार के पास बुधवार की देर रात प्रतापगढ़ के कमला गोविंद एजुकेशनल स्कूल के बच्चों से भरी बस डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे में 10 छात्र और एक स्कूल स्टाफ घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। उनकी हालत खतरे से बाहर है। हादसे के बाद चालक बस छोड़कर भाग गया।
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प्रतापगढ़ के जहानाबाद, पट्टी स्थित स्कूल के कक्षा तीन से 10 तक के 33 बच्चे बुधवार भोर में वाराणसी भ्रमण के लिए निकले थे। सारनाथ समेत अन्य स्थानों पर घूमने के बाद उन्हें काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करना था, लेकिन देरी का हवाला देकर चालक ने वहां जाने से मना कर दिया। इसके बाद बस मां शीतला चौकियां धाम के लिए रवाना हुई।
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रात करीब साढ़े आठ बजे अलीगंज में दुबे ढाबे के पास तेज रफ्तार बस डिवाइडर पर चढ़ गई। अचानक झटका लगने से कई छात्र सीटों से नीचे गिर पड़े, जबकि दो छात्र सीट के नीचे चले गए। बस में चीख-पुकार मच गई। मौके पर जुटे लोगों ने सभी को बाहर निकाला। पुलिस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया।
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घायल छात्रों में खुशी सिंह, शिवानी, कोमल शर्मा, अनु गौतम, शिवानी गौतम, राधा सिंह, सोनाक्षी, लकी सरोज, ऋषभ चौहान और मनीष वर्मा सहित अन्य शामिल हैं। एसडीएम सदर योगिता और सीएमओ डॉ. गंगाराम गौतम ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना।


बक्शा थाना प्रभारी प्रशांत सिंह ने बताया कि हादसे में 10 छात्र और एक स्टाफ घायल हुए हैं। सभी खतरे से बाहर हैं। घायलों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। दुर्घटनाग्रस्त बस जगत रोड लाइन्स, अजीत नगर, प्रतापगढ़ की है।
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