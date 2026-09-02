फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Approval for purchasing an ambulance and installing high mast lights in the board meeting

Jaunpur News: बोर्ड की बैठक में शव वाहन खरीदने, हाईमास्ट लाइट लगाने की मंजूरी

Wed, 02 Sep 2026 12:17 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:17 AM IST
विज्ञापन
Approval for purchasing an ambulance and installing high mast lights in the board meeting
मुंगराबादशाहपुर नगर पालिका बोर्ड की बैठक में शामिल सदस्य और अधिकारी। संवाद
मुंगराबादशाहपुर। नगर पालिका परिषद मुंगरा बादशाहपुर की बोर्ड बैठक मंगलवार को नगर पालिका के स्वामी विवेकानंद सभागार में अध्यक्ष कपिलमुनि उमर वैश्य की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सभासदों ने अपने-अपने वार्डों से संबंधित विकास कार्यों के प्रस्ताव प्रस्तुत किए। जिन पर बोर्ड ने चर्चा के बाद स्वीकृति प्रदान की। बैठक में 14 व 15 नवंबर को वार्ड भगत सिंह स्थित सूर्य कुंड तालाब पर छठ पूजा कार्यक्रम आयोजित कराने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर वार्ड बहोरिकपुर के दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर पर देव दीपावली मनाने के प्रस्ताव को भी बोर्ड ने स्वीकृति प्रदान की।
विज्ञापन

नगरवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक नया शव वाहन खरीदने के प्रस्ताव पर भी बोर्ड ने सहमति जताई। नगर के विभिन्न वार्डों के प्रमुख तिराहे और चौराहे पर हाईमास्ट लाइट लगवाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में नगर के विभिन्न वार्डों के भवनों के नामांतरण एवं संशोधन संबंधी पत्रावलियों पर विचार करते हुए नामांतरण की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में अधिशासी अधिकारी अखिलेश तिवारी, अवर अभियंता (जल) ओम प्रकाश, अवर अभियंता (सिविल) प्रशांत राय, राजस्व निरीक्षक रामानुज शुक्ला सहित 27 सभासद उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed