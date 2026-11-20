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प्रतियोगिता का आयोजन उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ भारतीय पद्धति के तत्वावधान में जिला कुश्ती संघ भारतीय पद्धति जौनपुर की ओर से किया गया। पुरुष वर्ग में वाराणसी के बब्बू सिंह दूसरे और वाराणसी के ही शैलेश यादव व निशांत पाल संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में जौनपुर की अनीता ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि मिर्जापुर की खुशबू और वाराणसी की अनुष्का संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहीं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले पहलवानों को नकद पुरस्कार के साथ गदा, मेडल और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ जफराबाद विधायक जगदीश नारायण राय ने पहलवानों का हाथ मिलवाकर किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से पहलवानों का उत्साह बढ़ता है और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। प्रतियोगिता महाबली एशिया चैंपियन रामाश्रय यादव पहलवान की अध्यक्षता और राष्ट्रीय पहलवान सेना लालजी यादव की देखरेख में संपन्न हुई। रेफरी की भूमिका सुभाष पहलवान ने निभाई। इस दौरान जिला कुश्ती संघ भारतीय पद्धति के जिलाध्यक्ष केसरी सिंह, डॉ. ब्रजेश यदुवंशी, फौजी दिनेश यादव, राकेश यादव, शशिकांत यादव और लक्ष्मण यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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धर्मापुर। धर्मापुर ब्लॉक क्षेत्र के सेवईनाला स्थित अखाड़े में बृहस्पतिवार को रुस्तम-ए-पूर्वांचल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देर शाम तक चली प्रतियोगिता में पूर्वांचल के 23 जिलों से आए महिला और पुरुष पहलवानों ने दमखम दिखाया। पुरुष वर्ग में चंदौली के अंकित यादव और महिला वर्ग में वाराणसी की खुशी चौहान ने प्रथम स्थान हासिल कर रुस्तम-ए-पूर्वांचल का खिताब अपने नाम किया।