Ayodhya News: भंडारे में महिला से बदसलूकी का विरोध करने पर युवक को पीटा

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आसिफबाग हलकारा का पुरवा निवासी सतीश कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि चार सितंबर की रात करीब नौ बजे श्रीराम अस्पताल तिराहे के सामने जन्माष्टमी का भंडारा चल रहा था। आरोप है कि इसी दौरान पांडेय फास्ट फूड एवं रेस्टोरेंट के कर्मचारी एक महिला से कथित तौर पर बदसलूकी कर रहे थे। सतीश ने इसका विरोध किया।तहरीर के अनुसार, इसके बाद रेस्टोरेंट संचालक व कर्मचारियों रोहित पांडेय, शिवम जायसवाल, अंश और आलोक समेत छह-सात अन्य लोगों ने सतीश को घेर लिया और डंडे, पलटा व रॉड से उसकी पिटाई कर दी। बीच-बचाव करने पहुंचे नीरज यादव को भी चोट लगने की बात कही गई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।