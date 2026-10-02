Ayodhya News: सांप के काटने से महिला की मौत

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उमा के पति शिवशंकर की 2020 में मौत हो गई थी।14 साल का बेटा शुभम अनाथ हो गया। मां उमा ही उसका एकमात्र सहारा थीं। एसडीएम मिल्कीपुर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगाई गई है। शीघ्र ही मदद दिलाई जाएगी। (संवाद)

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मिल्कीपुर। बरिया देई गांव में बृहस्पतिवार को घर में झाड़ू लगाते समय उमा (45) को सांप ने काट लिया। परिजन आननफानन उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया।