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Ayodhya News: बाबू जी को सपाइयों ने दी भाव पूर्ण श्रद्धांजलि

Tue, 08 Sep 2026 11:40 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Tue, 08 Sep 2026 11:40 PM IST
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SP members paid a heartfelt tribute to Babu Ji.
पुण्यति​थि पर श्रद्धांजलि देते सपा नेता
मिल्कीपुर। पूर्व सांसद मित्रसेन यादव की पुण्यतिथि पर सपाइयों ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके जीवन संघर्ष और राजनीतिक योगदान को याद किया। किसान परिवार में जन्मे मित्रसेन यादव ने करीब पांच दशक तक फैजाबाद और पूर्वांचल की राजनीति में प्रभाव छोड़ा।
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वे छह बार विधायक और तीन बार सांसद चुने गए। उन्होंने 1977 में मिल्कीपुर से पहली बार विधानसभा चुनाव जीता तथा 1980 और 1984 में भी विजयी रहे। 1989 में कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर पहली बार फैजाबाद लोकसभा सीट जीती। 1998 में समाजवादी पार्टी व 2004 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर दो बार सांसद चुने गए।
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2002 में उन्होंने पुत्र आनंद सेन यादव को मिल्कीपुर से विधायक बनाकर राजनीतिक पारी शुरू कराई। सात सितंबर 2015 को विधायक रहते उनका निधन हो गया। नेताओं ने कहा कि उनकी राजनीतिक सक्रियता का प्रभाव जिले समेत आसपास के क्षेत्रों में भी रहा।
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फैजाबाद की राजनीति पर गहरी छाप

दिवंगत मित्रसेन यादव फैजाबाद की राजनीति के प्रभावशाली चेहरा माने जाते थे। उन्होंने एक बार रामचंद्र यादव को जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाने में अहम भूमिका निभाई। अपने पुत्र आनंद सेन यादव को दो बार जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाया। इसके अलावा, मालती सिंह को भी एक बार जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

करनाल रोड से ट्राली में कचरा उठवाते हुए। संवाद

करनाल रोड से ट्राली में कचरा उठवाते हुए। संवाद- फोटो : credit

करनाल रोड से ट्राली में कचरा उठवाते हुए। संवाद

करनाल रोड से ट्राली में कचरा उठवाते हुए। संवाद- फोटो : credit

करनाल रोड से ट्राली में कचरा उठवाते हुए। संवाद

करनाल रोड से ट्राली में कचरा उठवाते हुए। संवाद- फोटो : credit

करनाल रोड से ट्राली में कचरा उठवाते हुए। संवाद

करनाल रोड से ट्राली में कचरा उठवाते हुए। संवाद- फोटो : credit

करनाल रोड से ट्राली में कचरा उठवाते हुए। संवाद

करनाल रोड से ट्राली में कचरा उठवाते हुए। संवाद- फोटो : credit

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