Ayodhya News: अपहृत बालिका की तलाश में हिमाचल पहुंची पुलिस

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शुरुआत में तलाश अयोध्या और आसपास के स्टेशनों तक सीमित थी। सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ से कुछ सुराग मिलने के बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया। जीआरपी सूत्रों के अनुसार, एक संदिग्ध के तार हिमाचल प्रदेश और गुरुग्राम से जुड़ने के बाद टीमों को वहां भेजा गया है।बस्ती, बहराइच, गोंडा और लखनऊ में भी संभावित ठिकानों पर तलाश की जा रही है। कैंट जीआरपी प्रभारी अनिल प्रकाश ने बताया कि बालिका की तलाश में पांच टीमें लगी हैं। हिमाचल प्रदेश समेत कई स्थानों पर दबिश दी गई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। बालिका की बरामदगी तक तलाश जारी रहेगी। (संवाद)