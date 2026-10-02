Ayodhya News: गैरहाजिर 51 शिक्षकों का एक दिन का वेतन रोका

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26 सितंबर को राजकीय इंटर कॉलेज में दोपहर 12 बजे प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। बीएसए लालचंद्र ने बताया कि शिक्षक बिना पूर्व सूचना और सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रशिक्षण में शामिल नहीं हुए। जिलाधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। भविष्य में सरकारी या परीक्षा संबंधी ड्यूटी से बिना अनुमति गैरहाजिर रहने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।कार्रवाई की जद में मसौधा के 16, पूरा के 21, सोहावल के तीन, अमानीगंज व मया के दो-दो, तारुन के चार, बीकापुर का एक और रुदौली के दो शिक्षक शामिल हैं। वन रक्षक व वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा 27 सितंबर को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक एक पाली में आयोजित हुई थी। (संवाद)