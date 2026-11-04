Ayodhya News: 2100 से अधिक लोग करेंगे सरयू आरती

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महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी की उपस्थिति में यह आरती होगी। इसमें दलित और निषाद समुदाय की महिलाओं के साथ समाजसेवी, संस्कृतकर्मी और संस्कृत पढ़ने वाले बटुक भी भाग लेंगे। इसका उद्देश्य विभिन्न समुदायों को अयोध्या की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है।निशुल्क गुरुकुल महाविद्यालय के गुरु राजेश शुक्ला ने बताया कि 700 से अधिक बटुक आरती में शामिल होंगे। बटुक प्रवीण मिश्रा ने कहा कि ऐसे आयोजनों के जरिये नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं और संस्कृति से जोड़ने का काम हो रहा है। -संवाद