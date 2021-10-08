Ayodhya News: कमांडो ने संभाला मोर्चा, सख्त हुई सुरक्षा

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दीपोत्सव में होने वाले वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही सख्त थी। इस बीच कचहरी व दो निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद से खुफिया तंत्र और सक्रिय हो गया है। एडीजी जोन प्रवीण कुमार, डीआईजी सोमेन बर्मा समेत अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है।शुक्रवार को विभिन्न स्थलों का निरीक्षण भी किया गया है। अधिकारियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों को हर क्षण सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपसी समन्वय बनाए रखने और किसी भी सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई करने को कहा है।आधुनिक निगरानी तंत्र से रखी जा रही नजरहाल ही में शहर में 2118 आधुनिक कैमरे स्थापित किए गए हैं। इनमें 1216 बॉक्स कैमरे, 344 एएनपीआर (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन), 144 एफआरएस (फेसियल रिकाॅग्निशन सिस्टम) व 414 पीटीजेड (पैन टिल्ट जूम) कैमरे शामिल हैं। एएनपीआर सिस्टम से संदिग्ध वाहनों पर नजर रखी जा रही है। एफआरएस कैमरे संदिग्ध व्यक्तियों के चेहरे स्वत: पहचानने में सक्षम होंगे। इन्हें कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है, जहां शिफ्टवार पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।