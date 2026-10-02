Ayodhya News: दो बहनों से छेड़खानी का आरोप, रिपोर्ट दर्ज

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तहरीर के अनुसार, 29 सितंबर की शाम करीब 5:30 बजे शुभम यादव, रामबाबू और लवकुश ने घर के सामने तिराहे पर दोनों बहनों को रोककर छेड़खानी की। शोर सुनकर पहुंचे उनकी मां, पिता और भाई ने विरोध किया तो आरोपियों ने गाली देते हुए मारपीट शुरू कर दी।आरोप है कि बीच-बचाव करने पहुंचे आसपास के लोगों के सामने भी मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। महिला ने तहरीर में कुछ अन्य लोगों पर भी मारपीट का आरोप लगाया है। सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच उपनिरीक्षक विमल कुमार को सौंपी है। संवाद