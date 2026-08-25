Ayodhya News: घर में फंदे से लटका मिला छात्रा का शव

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बीकापुर। मोतीगंज क्षेत्र के खेतपलिया गांव में मंगलवार शाम बीए प्रथम वर्ष की छात्रा रिंपी का शव घर के भीतर छत के कुंडे से दुपट्टे के सहारे लटका मिला। परिजनों के अनुसार, शाम करीब चार बजे रिंपी ने मां और दो बहनों को चाय पिलाई, फिर अंदर चली गई। कुछ देर बाद परिजनों ने उसे लटका देखा। पांच बहनों और तीन भाइयों में सबसे छोटी रिंपी के पिता राममूरत विश्वकर्मा की आठ माह पहले मौत हुई थी। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र पांडेय और चौकी प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह पहुंचे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। मौत का कारण स्पष्ट नहीं है।