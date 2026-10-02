Ayodhya News: ट्रेड शो में छा गए अयोध्या के उत्पाद

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कुल्हड़ वाली दही-जलेबी, पेड़ा और चिकनकारी जैसे उत्पादों ने खरीदारों का ध्यान खींचा। पूनम सिंह इम्ब्रॉयडरी एंड कॉच को चिकनकारी के कपड़ों से करीब पांच लाख रुपये का मुनाफा हुआ। मौर्य स्वीट्स भंडार के दीप नारायण मौर्य की कुल्हड़ वाली दही-जलेबी का रोजाना 35 से 40 हजार रुपये का कारोबार रहा। उन्हें 15 लोगों से फ्रेंचाइजी की मांग भी मिली। जिला उपायुक्त उद्योग प्रभात रंजन शुक्ला ने कहा कि इस आयोजन से स्थानीय युवाओं के लिए स्वरोजगार के रास्ते खुलेंगे।चिकनकारी और अन्य उद्योगों का विस्तारपूनम सिंह के चिकनकारी कपड़ों की ट्रेड शो में काफी मांग रही। उन्हें अमेरिकी, ब्रिटिश और दुबई के खरीदारों से मिलने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं के कारण उन्हें इस तरह का बाजार मिला है और वह चाहती हैं कि आगे भी ऐसे अवसर मिलते रहें।