फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   All India Boxing Championship to be held in UP

Ayodhya News: यूपी में होगी ऑल इंडिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप

Fri, 02 Oct 2026 11:23 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Fri, 02 Oct 2026 11:23 PM IST
विज्ञापन
All India Boxing Championship to be held in UP
अयोध्या। तुर्की के इस्तांबुल में होने वाले आईबीए प्रेसिडेंट कप के लिए भारतीय टीम के चयन की प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया सीनियर पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगी। उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल गुप्ता ने कोर कमेटी की बैठक में यह जानकारी दी।
विज्ञापन

प्रतियोगिता में देशभर के प्रतिभाशाली सीनियर पुरुष मुक्केबाज हिस्सा लेंगे। खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर इस्तांबुल में होने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम का चयन किया जाएगा।
विज्ञापन

महासचिव उपेंद्र पांडेय ने बताया कि आईएबीएफ की ओर से सीनियर पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। आईबीए प्रेसिडेंट कप का आयोजन 25 नवंबर से पांच दिसंबर तक इस्तांबुल में प्रस्तावित है। बैठक में एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संजीव राय, संयुक्त सचिव अभिषेक अग्रवाल और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed