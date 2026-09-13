Ayodhya News: 15 को आइसा का जेन जी राइजिंग महाजुटान

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अयोध्या। शिक्षा व्यवस्था की बदहाली, बढ़ती फीस, शिक्षा के निजीकरण, शिक्षकों की कमी, विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं और रोजगार समेत छात्रों-युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) का जेन जी राइजिंग महाजुटान 15 सितंबर को सिविल लाइंस स्थित प्रेस क्लब में आयोजित होगा।कार्यक्रम में आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा वोरा शामिल होंगी। महाजुटान में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की संयुक्त सचिव दानिश अली और आइसा प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार मुख्य वक्ता होंगे।रविवार को सिविल लाइंस स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में आइसा के जिला संयोजक राम सिंह और भाकपा (माले) के जिला प्रभारी अतीक अहमद ने बताया कि विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। सीमित भर्तियों में पेपर लीक और धांधली से युवाओं में निराशा बढ़ रही है।