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तबीयत खराब होने के कारण कुछ दिनों से दुकान बंद थी। 19 नवंबर को वह दुकान खोलने पहुंचे तो देखा कि दुकान क्षतिग्रस्त थी। उसमें रखा करीब 30 हजार रुपये का सामान गायब था। जानकारी करने पर पता चला कि जसविंदर सिंह और उनके बेटे गुरदीप व एक अन्य भाई ने दुकान तोड़कर सामान उठा लिया है। विरोध करने पर आरोपियों ने गालीगलौज की। इंस्पेक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि प्राथमिक की दर्ज कर जांच की जा रही है।

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अयोध्या। सिविल लाइंस क्षेत्र में बंद पड़ी इलेक्ट्रॉनिक दुकान को तोड़कर सामान उठा ले जाने का आरोप है। शहर के हौसिला नगर निवासी संजय शर्मा के मुताबिक सिंह गन हाउस के सामने उनकी संजय इलेक्ट्रॉनिक के नाम से दुकान थी।