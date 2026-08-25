Viral Video: यात्री जो चाहें ले जाएं, एक रुपया भी नहीं देना, बैंकॉक के ड्राइवर ने जीता इंटरनेट का दिल

बैंकॉक घूमने निकले हैं और रास्ते में आपकी टैक्सी अचानक किसी छोटी-सी दुकान जैसी नजर आए तो शायद आपको भी एक पल के लिए यकीन नहीं होगा। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। यहां एक टैक्सी ड्राइवर ने अपनी कार को ही मिनी मार्ट बना दिया है। खास बात यह है कि इस कार में रखा सामान यात्रियों के लिए मुफ्त है। टैक्सी के अंदर रोजमर्रा की जरूरत की कई चीजें रखी गई हैं। इनमें मोजे, टूथब्रश, बेबी पाउडर, शीशा और बिल्लियों का खाना तक शामिल है। इसके अलावा यात्रियों के लिए पानी और कॉफी भी रखी जाती है। यानी सफर के दौरान किसी छोटी-मोटी जरूरत का सामान चाहिए तो यात्री उसे बिना पैसे दिए ले सकते हैं। तो इसी वीडियो के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

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