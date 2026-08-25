Viral Video: स्कूटी के अंदर से निकला जहरीला सांप, फन फैलाकर ऐसे खड़ा हुआ कि देखने वालों के उड़ गए होश

सोचिए, आप घर से कहीं जाने के लिए अपनी स्कूटी निकालें और अचानक उसके अंदर से एक सांप फन फैलाकर सामने आ जाए। गुजरात के वडोदरा में एक शख्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। बिल गांव कैनाल रोड स्थित ओरो रेसिडेंसी में एक रहवासी की स्कूटी के अंदर कोबरा का बच्चा घुस गया। सांप को देखते ही आसपास मौजूद लोगों में डर का माहौल बन गया। मामला तब सामने आया जब स्कूटी में रहवासी को कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। जब ध्यान से देखा गया तो अंदर सांप मौजूद था। इसके बाद बिना जोखिम लिए फौरन वन विभाग के फॉरेस्ट कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी वीडियो के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

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