डब्ल्यूडब्ल्यूई: रे मिस्टेरियो का संन्यास का एलान, बताया कब खेलेंगे आखिरी मुकाबला? तीन दशक का सफर होगा खत्म
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Sun, 29 Nov 2026 03:15 PM IST
सार
डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्टार रेसलर रे मिस्टोरियो ने पेशेवर रेसलिंग से संन्यास लेने का एलान कर दिया है। मिस्टोरिया अगले साल आखिरी बार रिंग में उतेंगे। उन्होंने बताया कि कब वह आखिरी बार खेलेंगे।
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विस्तार
डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार रे मिस्टेरियो ने घोषणा की है कि वह अगले साल प्रोफेशनल रेसलिंग से संन्यास ले लेंगे। उनका आखिरी मुकाबला 12 जून को मेक्सिको सिटी में होगा, जिसके साथ ही तीन दशकों से अधिक समय तक चला उनका करियर समाप्त हो जाएगा।
51 वर्षीय रे मिस्टेरियो ने रविवार को डब्ल्यूडब्ल्यूई के 'सर्वाइवर सीरीज: वॉरगेम्स' इवेंट के बाद यह घोषणा की। उन्होंने पुष्टि की है कि उनका विदाई मुकाबला 'एस्टाडियो बैनोर्टे' में होगा। मिस्टेरियो ने कहा, 2027 में हम मेक्सिको सिटी जा रहे हैं, जिसे पहले 'एस्टाडियो एज्टेका' कहा जाता था अब 'एस्टाडियो बैनोर्टे' के नाम से जाना जाता है। हम 12 जून को वहां होंगे। वह मेरा आखिरी मैच होगा।
मिस्टेरियो 'सर्वाइवर सीरीज' में भी एक्शन का हिस्सा थे। उन्होंने 'टीम मेक्सिको' और 'टीम अमेरिका' के बीच हुए 5-ऑन-5 एलिमिनेशन मुकाबले में हिस्सा लिया। वह पेंटा, रे फेनिक्स, ड्रैगन ली और एल ग्रांडे अमेरिकानो के साथ टीम में थे। उनकी टीम ने सीएम पंक, कोडी रोड्स, सेठ रॉलिन्स, जेवॉन इवांस और एलए नाइट वाली मजबूत विरोधी टीम को हराया।
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51 वर्षीय रे मिस्टेरियो ने रविवार को डब्ल्यूडब्ल्यूई के 'सर्वाइवर सीरीज: वॉरगेम्स' इवेंट के बाद यह घोषणा की। उन्होंने पुष्टि की है कि उनका विदाई मुकाबला 'एस्टाडियो बैनोर्टे' में होगा। मिस्टेरियो ने कहा, 2027 में हम मेक्सिको सिटी जा रहे हैं, जिसे पहले 'एस्टाडियो एज्टेका' कहा जाता था अब 'एस्टाडियो बैनोर्टे' के नाम से जाना जाता है। हम 12 जून को वहां होंगे। वह मेरा आखिरी मैच होगा।
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मिस्टेरियो 'सर्वाइवर सीरीज' में भी एक्शन का हिस्सा थे। उन्होंने 'टीम मेक्सिको' और 'टीम अमेरिका' के बीच हुए 5-ऑन-5 एलिमिनेशन मुकाबले में हिस्सा लिया। वह पेंटा, रे फेनिक्स, ड्रैगन ली और एल ग्रांडे अमेरिकानो के साथ टीम में थे। उनकी टीम ने सीएम पंक, कोडी रोड्स, सेठ रॉलिन्स, जेवॉन इवांस और एलए नाइट वाली मजबूत विरोधी टीम को हराया।
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कैसा रहा प्रोफेशनल रेसलिंग का करियर
इस घोषणा के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पुष्टि की कि इस दिग्गज रेसलर का आखिरी मुकाबला 12 जून को मेक्सिको सिटी में होने वाले एक 'प्रीमियम लाइव इवेंट' का हिस्सा होगा। मिस्टेरियो ने 1989 में एक किशोर के रूप में अपने प्रोफेशनल रेसलिंग करियर की शुरुआत की थी। 2002 में डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने से पहले उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग (डब्ल्यूसीडब्ल्यू), एक्सट्रीम चैंपियनशिप रेसलिंग (ईसीडब्ल्यू), एएए और सीएमएलएल जैसे प्रमोशनों में काम करके काफी नाम कमाया।
इस घोषणा के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पुष्टि की कि इस दिग्गज रेसलर का आखिरी मुकाबला 12 जून को मेक्सिको सिटी में होने वाले एक 'प्रीमियम लाइव इवेंट' का हिस्सा होगा। मिस्टेरियो ने 1989 में एक किशोर के रूप में अपने प्रोफेशनल रेसलिंग करियर की शुरुआत की थी। 2002 में डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने से पहले उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग (डब्ल्यूसीडब्ल्यू), एक्सट्रीम चैंपियनशिप रेसलिंग (ईसीडब्ल्यू), एएए और सीएमएलएल जैसे प्रमोशनों में काम करके काफी नाम कमाया।
मास्क में ही नजर आए रे मिस्टेरियो
उन्होंने मेक्सिको की 'लुचा लिब्रे' (हाई-फ्लाइंग स्टाइल) रेसलिंग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उनके रंग-बिरंगे मास्क, शानदार एथलेटिसिज्म और उनका मशहूर '619' फिनिशिंग मूव उनकी रेसलिंग पहचान का मुख्य हिस्सा बन गए। अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर के दौरान, मिस्टेरियो ने तीन वर्ल्ड चैंपियनशिप, रॉयल रंबल, तीन यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल, दो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल और पांच टैग टीम चैंपियनशिप जीतीं। इसके अलावा, उन्होंने तीन बार क्रूजरवेट चैंपियनशिप भी जीती और 'ग्रैंड स्लैम चैंपियन' का दर्जा हासिल किया। खेल में उनके योगदान को मान्यता देते हुए, 2023 में उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया।
उन्होंने मेक्सिको की 'लुचा लिब्रे' (हाई-फ्लाइंग स्टाइल) रेसलिंग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उनके रंग-बिरंगे मास्क, शानदार एथलेटिसिज्म और उनका मशहूर '619' फिनिशिंग मूव उनकी रेसलिंग पहचान का मुख्य हिस्सा बन गए। अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर के दौरान, मिस्टेरियो ने तीन वर्ल्ड चैंपियनशिप, रॉयल रंबल, तीन यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल, दो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल और पांच टैग टीम चैंपियनशिप जीतीं। इसके अलावा, उन्होंने तीन बार क्रूजरवेट चैंपियनशिप भी जीती और 'ग्रैंड स्लैम चैंपियन' का दर्जा हासिल किया। खेल में उनके योगदान को मान्यता देते हुए, 2023 में उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया।