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पूरा एरीना डॉक्टर डूम की सिग्नेचर हरी रोशनी में नहा गया। इसके बाद स्टेज के ऊपरी हिस्से पर डॉक्टर डूम अपने पूरे कवच और हरे केप में दोनों बाहें फैलाए नजर आए। जॉन सीना और स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस इस नजारे को देखकर दंग रह गए। डूम ने भारी आवाज में कहा, 'तुम डूम के आगमन के गवाह हो... मैं ही डूम हूं।' हालांकि मास्क के पीछे कौन था, इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि फिल्म में यह किरदार निभा रहे रॉबर्ट डाउनी जूनियर की जगह किसी बॉडी डबल ने यह भूमिका निभाई है।