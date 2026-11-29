जॉन सीना के सामने आ धमका मार्वल का सबसे बड़ा विलेन!: 'डूम' की एंट्री से थर्राया WWE, फैंस को दी खुली चेतावनी!
WWE के 'सर्वाइवर सीरीज: वॉरगेम्स' इवेंट में मार्वल विलेन डॉक्टर डूम ने अचानक एंट्री लेकर फैंस को चौंका दिया। 'अवेंजर्स: डूम्सडे' 17 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
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यह चौंकाने वाला वाकया तब हुआ जब 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना अपने पुराने प्रतिद्वंदी केविन ओवंस के साथ एक खास सेगमेंट में थे। सीना ने ओवंस को आगामी 'जॉन सीना क्लासिक' टूर्नामेंट का आखिरी निमंत्रण दिया ही था कि अचानक पूरे स्टेडियम में 'टेक्निकल गड़बड़ी' की तरह लाइटें बंद हो गईं।
पूरा एरीना डॉक्टर डूम की सिग्नेचर हरी रोशनी में नहा गया। इसके बाद स्टेज के ऊपरी हिस्से पर डॉक्टर डूम अपने पूरे कवच और हरे केप में दोनों बाहें फैलाए नजर आए। जॉन सीना और स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस इस नजारे को देखकर दंग रह गए। डूम ने भारी आवाज में कहा, 'तुम डूम के आगमन के गवाह हो... मैं ही डूम हूं।' हालांकि मास्क के पीछे कौन था, इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि फिल्म में यह किरदार निभा रहे रॉबर्ट डाउनी जूनियर की जगह किसी बॉडी डबल ने यह भूमिका निभाई है।
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इस सरप्राइज के बाद WWE ने फिल्म से प्रेरित पांच नई 'सिग्नेचर सीरीज' चैंपियनशिप बेल्ट्स लॉन्च की हैं। WWE शॉप पर उपलब्ध इस खास कलेक्शन में अवेंजर्स, एक्स-मेन (X-Men), फैंटास्टिक फोर, डॉक्टर डूम और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के डूम्सडे-थीम वाले डिजाइन शामिल हैं। इनकी शुरुआती कीमत करीब 650 डॉलर (लगभग 55 हजार रुपये) है।
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मार्वल और WWE की यह साझेदारी अगले महीने फ्लोरिडा के वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड में दो दिनों तक चलेगी-
- 14 दिसंबर: 'जॉन सीना क्लासिक' का आयोजन होगा।
- 15 दिसंबर: फिल्म रिलीज से तीन दिन पहले 'वर्ल्ड्स कोलाइड: डूम्सडे' (Worlds Collide: Doomsday) नाम से एक स्पेशल मार्वल-थीम रेसलिंग इवेंट होगा, जिसमें WWE, NXT और AAA के स्टार्स नजर आएंगे।
बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड की तैयारी
डिज्नी ने 'अवेंजर्स: डूम्सडे' को बनाने में करीब 400 मिलियन डॉलर खर्च किए हैं, जिसमें एक बड़ा हिस्सा रॉबर्ट डाउनी जूनियर की फीस का है। ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक, फिल्म अपने ओपनिंग वीकेंड में ही 400 मिलियन डॉलर तक की कमाई कर सकती है। यह फिल्म 17 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।