Wrestling Championship: विनेश फोगाट ने जीता कांस्य, इस टूर्नामेंट में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला

🥉 FOR VINESH!



The Indian finds a place on the podium with a dominant 8-0 win over Emma Malmgren of 🇸🇪 in the women’s 53kg category.



Catch the Wrestling World Championships 2022 LIVE on 👉 https://t.co/QxTojEm0aA @Phogat_Vinesh | @Media_SAI | #WrestleBelgrade pic.twitter.com/1bP3CmvfsV