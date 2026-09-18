एशियन गेम्स: नगोया में आवास पर बवाल के बीच ओसीए का एलान, दोहा-रियाद में बनेगा खिलाड़ियों के लिए एथलीट्स विलेज

नगोया में आवास व्यवस्था पर उठे सवाल

आइची-नगोया एशियन गेम्स शनिवार से शुरू होंगे। इन खेलों में खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए आवास व्यवस्था को लेकर काफी चर्चा हो रही है। बड़ी संख्या में लोगों को कंटेनर जैसे कमरों, बंदरगाह पर खड़े क्रूज जहाज और सीमित होटल कमरों में ठहरने की व्यवस्था की गई है। मुसल्लम ने कहा कि एशियन गेम्स का आयोजन बड़े स्तर पर होता है। इसमें 17 हजार से अधिक खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ शामिल होते हैं, जबकि करीब 5,000 तकनीकी अधिकारियों के लिए भी आवास की जरूरत होती है। उन्होंने कहा 'एशियन गेम्स की तुलना किसी अन्य महाद्वीपीय महासंघ के आयोजन से नहीं की जा सकती।'



लागत और भविष्य को भी देखना जरूरी

एथलीट्स विलेज बनाने को लेकर सवाल पूछे जाने पर मुसल्लम ने कहा कि ओसीए निश्चित तौर पर एथलीट्स विलेज चाहता है, लेकिन खेलों के आयोजन की लागत और उसके बाद उस सुविधा के इस्तेमाल को भी ध्यान में रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आयोजकों की योजनाओं को समझना जरूरी है कि खेल खत्म होने के बाद एथलीट्स विलेज का इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा। उनके मुताबिक, बड़ी रकम खर्च करके गांव बनाना आसान है, लेकिन उसके बाद उसका क्या होगा, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। मुसल्लम ने कहा कि पांच सितारा सुविधाओं वाला एथलीट्स विलेज अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन व्यावहारिकता को भी ध्यान में रखना होगा।