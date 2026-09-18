एशियन गेम्स: ओपनिंग सेरेमनी में कौन थामेगा तिरंगा? ओलंपिक मेडलिस्ट का नाम तय, दूसरे ध्वजवाहक पर भी बड़ा अपडेट

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मनु भाकर के साथ भारत की ओर से दूसरे ध्वजवाहक के लिए शॉटपुटर तजिंदर पाल सिंह तूर का नाम सामने आया है। सहदेव यादव के अनुसार तजिंदर के दूसरे ध्वजवाहक बनने की संभावना है। तजिंदर भारतीय एथलेटिक्स के प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल हैं और शॉटपुट में देश का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। अगर उनका नाम अंतिम रूप से तय होता है तो उद्घाटन समारोह में निशानेबाजी और एथलेटिक्स, दोनों खेलों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा।एशियन गेम्स 2026 का आयोजन जापान के आइची-नागोया में हो रहा है। प्रतियोगिता 19 सितंबर से चार अक्तूबर तक चलेगी। भारत इस बार बड़े दल के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है और कई खेलों में उसके खिलाड़ी पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक की भूमिका किसी भी खिलाड़ी के लिए विशेष सम्मान मानी जाती है। मनु भाकर और तजिंदर तूर के नाम सामने आने के साथ अब समारोह में भारत की मौजूदगी को लेकर भी उत्सुकता बढ़ गई है। हालांकि, तजिंदर तूर के नाम को लेकर फिलहाल संभावना जताई गई है। अंतिम घोषणा के बाद ही दोनों ध्वजवाहकों की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।