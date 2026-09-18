एशियन गेम्स: ओपनिंग सेरेमनी में कौन थामेगा तिरंगा? ओलंपिक मेडलिस्ट का नाम तय, दूसरे ध्वजवाहक पर भी बड़ा अपडेट
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: स्वप्निल शशांक Updated Fri, 18 Sep 2026 11:43 AM IST
सार
एशियन गेम्स 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में भारत की ओर से ध्वजवाहक को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। भारतीय दल के शेफ-डी-मिशन सहदेव यादव के अनुसार निशानेबाज मनु भाकर भारत की एक ध्वजवाहक होंगी। शॉटपुटर तजिंदर पाल सिंह तूर के दूसरे ध्वजवाहक बनने की संभावना है।
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विस्तार
एशियन गेम्स 2026 के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से तिरंगा थामने की जिम्मेदारी स्टार निशानेबाज मनु भाकर को मिली है। भारतीय दल के शेफ-डी-मिशन सहदेव यादव ने इसकी जानकारी दी है। मनु भाकर भारत की प्रमुख निशानेबाजों में शामिल हैं और उनके नाम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई बड़ी उपलब्धियां दर्ज हैं। एशियन गेम्स के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में उनका चयन भारतीय दल के लिए खास पल होगा।
तजिंदर तूर भी बन सकते हैं दूसरे ध्वजवाहक
मनु भाकर के साथ भारत की ओर से दूसरे ध्वजवाहक के लिए शॉटपुटर तजिंदर पाल सिंह तूर का नाम सामने आया है। सहदेव यादव के अनुसार तजिंदर के दूसरे ध्वजवाहक बनने की संभावना है। तजिंदर भारतीय एथलेटिक्स के प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल हैं और शॉटपुट में देश का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। अगर उनका नाम अंतिम रूप से तय होता है तो उद्घाटन समारोह में निशानेबाजी और एथलेटिक्स, दोनों खेलों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा।
एशियन गेम्स में भारत का बड़ा दल
एशियन गेम्स 2026 का आयोजन जापान के आइची-नागोया में हो रहा है। प्रतियोगिता 19 सितंबर से चार अक्तूबर तक चलेगी। भारत इस बार बड़े दल के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है और कई खेलों में उसके खिलाड़ी पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक की भूमिका किसी भी खिलाड़ी के लिए विशेष सम्मान मानी जाती है। मनु भाकर और तजिंदर तूर के नाम सामने आने के साथ अब समारोह में भारत की मौजूदगी को लेकर भी उत्सुकता बढ़ गई है। हालांकि, तजिंदर तूर के नाम को लेकर फिलहाल संभावना जताई गई है। अंतिम घोषणा के बाद ही दोनों ध्वजवाहकों की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।
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तजिंदर तूर भी बन सकते हैं दूसरे ध्वजवाहक
मनु भाकर के साथ भारत की ओर से दूसरे ध्वजवाहक के लिए शॉटपुटर तजिंदर पाल सिंह तूर का नाम सामने आया है। सहदेव यादव के अनुसार तजिंदर के दूसरे ध्वजवाहक बनने की संभावना है। तजिंदर भारतीय एथलेटिक्स के प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल हैं और शॉटपुट में देश का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। अगर उनका नाम अंतिम रूप से तय होता है तो उद्घाटन समारोह में निशानेबाजी और एथलेटिक्स, दोनों खेलों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा।
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एशियन गेम्स में भारत का बड़ा दल
एशियन गेम्स 2026 का आयोजन जापान के आइची-नागोया में हो रहा है। प्रतियोगिता 19 सितंबर से चार अक्तूबर तक चलेगी। भारत इस बार बड़े दल के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है और कई खेलों में उसके खिलाड़ी पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक की भूमिका किसी भी खिलाड़ी के लिए विशेष सम्मान मानी जाती है। मनु भाकर और तजिंदर तूर के नाम सामने आने के साथ अब समारोह में भारत की मौजूदगी को लेकर भी उत्सुकता बढ़ गई है। हालांकि, तजिंदर तूर के नाम को लेकर फिलहाल संभावना जताई गई है। अंतिम घोषणा के बाद ही दोनों ध्वजवाहकों की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।
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