एशियाई खेल: एशियाड के दल में करनी पड़ेगी कटौती,  जापान में जगह की किल्लत, जानें अब तक कितनी पहुंची एंट्री

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इसके चलते जापान ने ओसीए के जरिये भारत समेत सभी प्रतिभागी देशों से दलों में कटौती की अपील की है। ओसीए की तरफ से भेजी एडवाइजरी में खिलाड़ी की लेट एंट्री नहीं करने और दल को तय सीमा में ही रखने का निर्देश दिया है विज्ञापन



भारत में सपोर्ट स्टाफ की संख्या तय नहीं

भारत ने एशियाई खेलों के लिए 492 खिलाड़ियों का दल चुना है, पर उनके साथ जाने वाले सपोर्ट स्टाफ की संख्या तय नहीं हुई है। भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के सूत्र के मुताबिक, अभी तक इसके लिए सभी खेल महासंघों के साथ भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की बातचीत चल रही है। नियमों के मुताबिक, सपोर्ट स्टाफ कुल दल का 33 फीसदी ही हो सकता है। इस लिहाज से 492 एथलीटों पर 162 से अधिक सपोर्ट स्टाफ नहीं भेजा जा सकता। इसके चलते जापान ने ओसीए के जरिये भारत समेत सभी प्रतिभागी देशों से दलों में कटौती की अपील की है। ओसीए की तरफ से भेजी एडवाइजरी में खिलाड़ी की लेट एंट्री नहीं करने और दल को तय सीमा में ही रखने का निर्देश दिया हैभारत ने एशियाई खेलों के लिए 492 खिलाड़ियों का दल चुना है, पर उनके साथ जाने वाले सपोर्ट स्टाफ की संख्या तय नहीं हुई है। भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के सूत्र के मुताबिक, अभी तक इसके लिए सभी खेल महासंघों के साथ भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की बातचीत चल रही है। नियमों के मुताबिक, सपोर्ट स्टाफ कुल दल का 33 फीसदी ही हो सकता है। इस लिहाज से 492 एथलीटों पर 162 से अधिक सपोर्ट स्टाफ नहीं भेजा जा सकता।

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जापान के ऐची-नागोया में होने वाले एशियाई खेल 2026 के दलों में सभी देशों को कटौती करनी पड़ सकती है। जापान में 15,000 एथलीटों के रहने की व्यवस्था की गई है, पर एशियाई ओलंपिक परिषद (ओसीए) को 17,000 एंट्री मिली हैं, जिनमें 11,000 एथलीट व 6,000 अधिकारी हैं। जापान ने इन खेलों के लिए पारंपरिक खेल गांव बनाने के बजाय होटलों, लकड़ी के अस्थायी आवासों और कोस्टा सेरेना क्रूज शिप पर 15,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है।