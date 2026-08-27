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खेलो इंडिया डायलॉग: पीएम मोदी आज युवा एथलीटों को करेंगे संबोधित, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर होगा आयोजन

Thu, 27 Aug 2026 09:10 AM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Thu, 27 Aug 2026 09:10 AM IST
सार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मौदी गुरुवार को 'खेलो इंडिया डायलॉग - खेल की बात, प्रधानमंत्री मोदी के साथ' आज युवा एथलीटों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में कई दिग्गज एथलीट भी शामिल होंगे।

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PM Modi to address young athletes Khelo India Dialogue event to be held virtually updates and details
पीएम मोदी - फोटो : IANS

विस्तार
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को देश भर में शुरू होने वाले कार्यक्रम 'खेलो इंडिया डायलॉग - खेल की बात, प्रधानमंत्री मोदी के साथ' के तहत युवा एथलीटों और युवा नेताओं को संबोधित करेंगे। यह इवेंट राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के मौके पर 1,500 से ज्यादा शिक्षण संस्थानों में वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। बड़े पैमाने पर होने वाला यह युवा सहभागिता कार्यक्रम उभरते हुए एथलीटों, विद्यार्थियों, नीति निर्माताओं और जाने-माने खिलाड़ियों को एक साथ लाएगा, जिससे युवा प्रतिभागियों के लिए भारत के स्पोर्टिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने और देश के युवाओं के लिए मौके बढ़ाने के लिए आइडिया साझा करने का एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा।
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फिजिकल कार्यक्रम भी होंगे आयोजित
प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन के बाद देश भर के हिस्सा लेने वाले संस्थान में एक साथ फिजिकल प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। आईआईटी, आईआईएम, एम्स, जाने-माने मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले संस्थान हैं। यह पहल चार बड़े क्षेत्रों पर फोकस करेगी, जमीनी स्तर पर खेल संरचना को मजबूत करना, कोचिंग और प्रतियोगी मौके, 2036 ओलंपिक्स को ध्यान में रखते हुए प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें विकसित करना, गवर्नेंस और नेतृत्व में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना और युवाओं को भविष्य के लिए तैयार स्किल्स, वॉलंटियरिंग के मौके और देश बनाने के रास्ते देना।
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जाने-माने एथलीट्स  भी जुड़ेंगे
इस प्रोग्राम का एक खास हिस्सा युवा प्रतिभागी और भारत के कुछ जाने-माने एथलीट्स और पदक विजेताओं के बीच बातचीत होगी। दीपा करमाकर, साइना नेहवाल, गगन नारंग, श्रीजेश, मैरी कॉम, बाइचुंग भूटिया, पुलेला गोपीचंद, अंजू बॉबी जॉर्ज, कर्णम मल्लेश्वरी, मीराबाई चानू और पीटी.उषा जैसे अलग-अलग खेलों के दिग्गज युवाओं से जुड़ेंगे और खेल में उनके सफर, चुनौतियों और अनुभवों पर चर्चा करेंगे।
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यह कार्यक्रम बातचीत को खेल समुदाय से आगे भी ले जाएगा। संसद सदस्य, एमएलए, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य के खेल मंत्री अलग-अलग जगहों पर हिस्सा लेंगे और चार पहचानी गई थीम पर युवाओं से बातचीत करेंगे। प्रतिभा विकास पर फोकस 2035 ओलंपिक्स के लिए भारत के लंबे समय के लक्ष्यों से जुड़ने की उम्मीद है, जिसमें वैज्ञानिक प्रतिभा की पहचान, एथलीट विकास और युवा एथलीटों के लिए जमीनी स्तर से शीर्ष स्तर तक आगे बढ़ने के लिए मजबूत रास्ता बनाने पर चर्चा होगी। आयोजक इस इवेंट का इस्तेमाल राष्ट्रीय खेल दिवस (नेशनल स्पोर्ट्स डे) के बाद भी युवाओं की लगातार भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए करने की योजना बना रहे हैं। प्रतिभागियों को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग क्विज में भाग लेने और 'माय भारत' पोर्टल पर पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
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