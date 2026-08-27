खेलो इंडिया डायलॉग: पीएम मोदी आज युवा एथलीटों को करेंगे संबोधित, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर होगा आयोजन

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विज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को देश भर में शुरू होने वाले कार्यक्रम 'खेलो इंडिया डायलॉग - खेल की बात, प्रधानमंत्री मोदी के साथ' के तहत युवा एथलीटों और युवा नेताओं को संबोधित करेंगे। यह इवेंट राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के मौके पर 1,500 से ज्यादा शिक्षण संस्थानों में वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। बड़े पैमाने पर होने वाला यह युवा सहभागिता कार्यक्रम उभरते हुए एथलीटों, विद्यार्थियों, नीति निर्माताओं और जाने-माने खिलाड़ियों को एक साथ लाएगा, जिससे युवा प्रतिभागियों के लिए भारत के स्पोर्टिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने और देश के युवाओं के लिए मौके बढ़ाने के लिए आइडिया साझा करने का एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा।

फिजिकल कार्यक्रम भी होंगे आयोजित

प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन के बाद देश भर के हिस्सा लेने वाले संस्थान में एक साथ फिजिकल प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। आईआईटी, आईआईएम, एम्स, जाने-माने मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले संस्थान हैं। यह पहल चार बड़े क्षेत्रों पर फोकस करेगी, जमीनी स्तर पर खेल संरचना को मजबूत करना, कोचिंग और प्रतियोगी मौके, 2036 ओलंपिक्स को ध्यान में रखते हुए प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें विकसित करना, गवर्नेंस और नेतृत्व में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना और युवाओं को भविष्य के लिए तैयार स्किल्स, वॉलंटियरिंग के मौके और देश बनाने के रास्ते देना।

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जाने-माने एथलीट्स भी जुड़ेंगे

इस प्रोग्राम का एक खास हिस्सा युवा प्रतिभागी और भारत के कुछ जाने-माने एथलीट्स और पदक विजेताओं के बीच बातचीत होगी। दीपा करमाकर, साइना नेहवाल, गगन नारंग, श्रीजेश, मैरी कॉम, बाइचुंग भूटिया, पुलेला गोपीचंद, अंजू बॉबी जॉर्ज, कर्णम मल्लेश्वरी, मीराबाई चानू और पीटी.उषा जैसे अलग-अलग खेलों के दिग्गज युवाओं से जुड़ेंगे और खेल में उनके सफर, चुनौतियों और अनुभवों पर चर्चा करेंगे।

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