फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Sports ›   Football ›   Lionel Messi Retires Twice: From 2016 Heartbreak to 2026 Farewell, and Cristiano Ronaldo’s Emotional Reaction

मेसी का दूसरा रिटायरमेंट: पहला संन्यास था दर्द की चीख, दूसरा है संतोष की विदाई; रोनाल्डो ने कैसे जीता था दिल?

Tue, 01 Sep 2026 09:21 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: स्वप्निल शशांक Updated Tue, 01 Sep 2026 09:21 AM IST
सार

लियोनल मेसी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से दूसरी बार संन्यास का एलान कर दिया है। पहली बार 2016 में लगातार फाइनल हारने के बाद उन्होंने अर्जेंटीना की जर्सी छोड़ने का फैसला किया था। तब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने उनके दर्द को समझते हुए वापसी की उम्मीद जताई थी। इस बार मेसी के पास विश्व कप और कोपा अमेरिका समेत सब कुछ जीतने के बाद विदाई लेने का मौका है।

विज्ञापन
Lionel Messi Retires Twice: From 2016 Heartbreak to 2026 Farewell, and Cristiano Ronaldo’s Emotional Reaction
मेसी का अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास - फोटो : ANI
फुटबॉल की दुनिया में कुछ संन्यास सिर्फ एक खिलाड़ी के जाने की खबर नहीं होते, बल्कि एक पूरे युग के खत्म होने का एहसास कराते हैं। लियोनेल मेसी का अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से दूसरी बार संन्यास लेना भी ऐसा ही पल है। करीब एक दशक के अंतराल में मेसी ने दो बार अर्जेंटीना की जर्सी छोड़ने का फैसला किया। लेकिन दोनों बार कहानी, दर्द और भावनाएं बिल्कुल अलग थीं। पहली बार वह टूटे हुए खिलाड़ी थे, जिसे लगातार हार ने भीतर तक झकझोर दिया था। दूसरी बार वह वह शख्स हैं, जिसने अपने देश के लिए लगभग हर सपना पूरा कर दिया।
Lionel Messi Retires Twice: From 2016 Heartbreak to 2026 Farewell, and Cristiano Ronaldo’s Emotional Reaction
2016 में मेसी हार से टूटे थे - फोटो : Twitter
2016 में मेसी का पहला संन्यास, जब हार ने तोड़ दिया था
साल 2016...कोपा अमेरिका का फाइनल। अर्जेंटीना के सामने चिली थी। मेसी की टीम एक बार फिर खिताब से चूक गई। यह सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी। इससे पहले भी मेसी अर्जेंटीना को बड़े फाइनल तक ले जा चुके थे, लेकिन हर बार ट्रॉफी उनसे दूर रह गई थी। न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में उस रात मेसी बेहद निराश नजर आए। पेनल्टी शूटआउट में उनका प्रयास लक्ष्य से चूक गया और चिली ने खिताब अपने नाम कर लिया। मेसी के लिए यह लगातार तीसरा बड़ा फाइनल था, जिसमें अर्जेंटीना को हार मिली थी। मैच के बाद मेसी ने वह फैसला सुनाया, जिसने पूरी फुटबॉल दुनिया को हिला दिया।

उन्होंने कहा था, 'राष्ट्रीय टीम मेरे लिए खत्म हो गई है। यह चार फाइनल हो चुके हैं और मैं जीत नहीं सका। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। यह किसी से ज्यादा मुझे दुख देता है, लेकिन साफ है कि यह मेरे लिए नहीं है।' सिर्फ 29 साल की उम्र में मेसी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास का एलान कर दिया। यह किसी चोट या उम्र की वजह से लिया गया फैसला नहीं था। यह लगातार असफलताओं और अपने ऊपर बढ़ते दबाव से टूटे एक महान खिलाड़ी का फैसला था।
Lionel Messi Retires Twice: From 2016 Heartbreak to 2026 Farewell, and Cristiano Ronaldo’s Emotional Reaction
मेसी और रोनाल्डो - फोटो : Twitter/AP
तब रोनाल्डो ने समझा था मेसी का दर्द
 
  • मेसी के इस फैसले पर पूरी दुनिया में प्रतिक्रिया हुई। उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी माने जाने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी अर्जेंटीना के कप्तान के दर्द को समझने की कोशिश की।
  • रोनाल्डो ने उस समय कहा था, 'मेसी ने एक कठिन फैसला लिया है और लोगों को इसे समझना चाहिए।' उन्होंने मेसी की पेनल्टी मिस होने पर भी उनका बचाव किया था।
  • रोनाल्डो ने कहा था, 'वह हार और निराशा के आदी नहीं हैं, यहां तक कि दूसरे स्थान पर रहना भी उनके लिए आसान नहीं है। पेनल्टी मिस करने से कोई खराब खिलाड़ी नहीं बन जाता।'
  • यह मेसी-रोनाल्डो प्रतिद्वंद्विता का एक अलग चेहरा था। मैदान पर दोनों के बीच वर्षों तक सर्वश्रेष्ठ बनने की जंग चली, लेकिन उस समय रोनाल्डो ने अपने प्रतिद्वंद्वी के दर्द को समझा।
  • उन्होंने मेसी की आंखों में आंसू देखने पर भी दुख जताया और उम्मीद की कि अर्जेंटीना के लिए वह दोबारा मैदान पर लौटेंगे। रोनाल्डो की यह बात कुछ ही समय बाद सच साबित हुई।
  • रोनाल्डो ने तब कहा था, 'मेसी को रोते हुए देखना दुख देता है और मुझे उम्मीद है कि वह अपने देश के लिए वापस लौटेंगे, क्योंकि अर्जेंटीना को उनकी जरूरत है।'
विज्ञापन
विज्ञापन
Lionel Messi Retires Twice: From 2016 Heartbreak to 2026 Farewell, and Cristiano Ronaldo’s Emotional Reaction
2016 में मेसी हार से टूटे थे - फोटो : Twitter
फिर हुई वापसी और बदली पूरी कहानी
मेसी ज्यादा समय तक अर्जेंटीना से दूर नहीं रह सके और उसी साल के अंत में उन्होंने वापसी की। देश, प्रशंसकों और टीम के साथियों का प्यार उन्हें वापस ले आया। लेकिन उनकी वापसी सिर्फ एक वापसी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी, जिसका अंत फुटबॉल इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा।
 
  • 2021 में मेसी ने अर्जेंटीना के साथ कोपा अमेरिका का खिताब जीता। ब्राजील के खिलाफ माराकाना स्टेडियम में मिली जीत ने उनके करियर के सबसे बड़े दर्द को खत्म किया, लेकिन असली मंजिल अभी बाकी थी।
  • 2022 में कतर में मेसी ने वह कर दिखाया, जिसका इंतजार अर्जेंटीना और उनके प्रशंसक वर्षों से कर रहे थे। लुसैल स्टेडियम में फ्रांस के खिलाफ फाइनल में अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूटआउट में जीत दर्ज की और मेसी ने विश्व कप ट्रॉफी उठा ली।
  • जिस खिलाड़ी ने 2016 में कहा था कि वह अपने देश के लिए जीत नहीं सकता, वही छह साल बाद दुनिया के सबसे बड़े मंच पर विश्व चैंपियन बन चुका था। इसके बाद अर्जेंटीना ने 2024 में भी कोपा अमेरिका जीता।
  • यानी जिस मेसी के लिए 2016 में अर्जेंटीना की जर्सी दर्द का प्रतीक बन गई थी, उसी जर्सी में उन्होंने दुनिया और दक्षिण अमेरिका दोनों पर राज किया।
विज्ञापन
Lionel Messi Retires Twice: From 2016 Heartbreak to 2026 Farewell, and Cristiano Ronaldo’s Emotional Reaction
लियोन मेसी - फोटो : ANI
2026 में दूसरी विदाई, लेकिन इस बार कहानी पूरी थी
 
  • करीब 10 साल बाद मेसी ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कह दिया। 2026 विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना को स्पेन से अतिरिक्त समय तक चले मुकाबले में हार मिली। यह मैच मेसी का अर्जेंटीना के लिए आखिरी मैच साबित हुआ।
  • इस बार तस्वीर पूरी तरह अलग थी। 2016 में मेसी के आंसुओं में पछतावा और अधूरापन था। 2026 में उनकी आंखों में एक लंबे सफर के खत्म होने का भाव था। वह उस टीम को छोड़ रहे थे, जिसके साथ उन्होंने विश्व कप, कोपा अमेरिका और कई बड़े गौरव हासिल किए।
  • इस बीच उनके पिता और लंबे समय तक सलाहकार रहे जॉर्ज मेसी के निधन ने इस विदाई को और भावुक बना दिया। इसके बाद मेसी ने अर्जेंटीना की जर्सी से अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। अपने अंतिम संदेश में उन्होंने लिखा, 'यह ऐसा फैसला है जो मेरी आत्मा को दुख देता है, लेकिन मैं जानता हूं कि अब समय आ गया है।'
  • उन्होंने आगे कहा, 'मैं कसम खाता हूं कि मैंने हमेशा अपना सब कुछ दिया। सिर्फ उन पिछले वर्षों में नहीं, जब हमने सब कुछ जीता, बल्कि उससे पहले भी। मैंने खुद को पूरी तरह दे दिया है; अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा।' और फिर सबसे भावुक पंक्ति आई, 'ऊपर वाले का शुक्र है कि उन्होंने मुझे अर्जेंटीनी बनाया।'
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Sports news in Hindi related to live update of Sports News, live scores and more cricket news etc. Stay updated with us for all breaking news from Sports and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed