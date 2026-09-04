चाइना मास्टर्स बैडमिंटन: एशियाई खेलों से पहले सात्विक-चिराग का धमाका, लगातार चौथी बार सेमीफाइनल में बनाई जगह

Satwik/Chirag STORM INTO SEMIS of China Masters (Super 750) pic.twitter.com/gCXkzMkhYe — Three Courts (@threecourts) September 4, 2026

सात्विक और चिराग ने मुकाबले की शुरुआत बेहद आक्रामक अंदाज में की। भारतीय जोड़ी ने शुरुआती बढ़त बनाते हुए स्कोर 5-1 कर दिया और पहले गेम में डेनमार्क की जोड़ी को लगातार दबाव में रखा। सात्विक-चिराग ने 21-13 से गेम जीतकर 1-0 की बढ़त हासिल की। हालांकि, दूसरे गेम में एस्ट्रुप और रासमुसेन ने अपनी रणनीति बदली।खासकर एस्ट्रुप के नेट प्ले ने भारतीय खिलाड़ियों को परेशान किया। नेट पर उनके शानदार टच और गति में बदलाव के कारण सात्विक-चिराग को अपनी आक्रामक शैली के लिए जरूरी लंबाई हासिल करने में मुश्किल हुई। डेनमार्क की जोड़ी ने मिड-कोर्ट और फ्रंट-कोर्ट को भी शानदार तरीके से कवर किया और भारतीय जोड़ी पर लगातार दबाव बनाया। इसका फायदा उन्हें मिला और उन्होंने दूसरा गेम 21-16 से जीतकर मुकाबले को निर्णायक गेम में पहुंचा दिया।तीसरे गेम की शुरुआत भी भारत के लिए अच्छी नहीं रही। सात्विक और चिराग एक समय 5-9 से पीछे थे। लेकिन दोनों ने धैर्य बनाए रखा और जल्दबाजी करने के बजाय डेनमार्क की रणनीति में कमजोरियां तलाशनी शुरू कीं। मिड-गेम ब्रेक तक भारतीय जोड़ी ने अंतर घटाकर केवल दो अंक कर दिया। इसके बाद सात्विक और चिराग ने अपनी आक्रामकता बढ़ाई और मुकाबले की रफ्तार को अपने पक्ष में करना शुरू किया।स्कोर 15-15 पर पहुंचने के बाद मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया। निर्णायक क्षणों में भारतीय जोड़ी ने अपने आक्रमण को और धार दी। उन्होंने तीन मैच प्वाइंट हासिल किए। डेनमार्क की जोड़ी ने एक मैच प्वाइंट बचाया, लेकिन सात्विक और चिराग ने अगला मौका नहीं गंवाया और 21-18 से गेम जीतकर अंतिम चार में जगह बना ली।