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Hindi News ›   Sports ›   Badminton ›   China Masters: Satwik-Chirag survive Danish test to reach fourth straight semifinal

चाइना मास्टर्स बैडमिंटन: एशियाई खेलों से पहले सात्विक-चिराग का धमाका, लगातार चौथी बार सेमीफाइनल में बनाई जगह

Fri, 04 Sep 2026 08:41 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, शंघाई
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, शंघाई Published by: स्वप्निल शशांक Updated Fri, 04 Sep 2026 08:41 PM IST
सार

सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने चीन मास्टर्स सुपर 750 के क्वार्टर फाइनल में किम एस्ट्रुप और एंडर्स रासमुसेन को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। भारतीय जोड़ी लगातार चौथी बार टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची है। एशियाई खेलों से पहले यह जीत उनके लिए मैच अभ्यास और आत्मविश्वास के लिहाज से अहम है।

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China Masters: Satwik-Chirag survive Danish test to reach fourth straight semifinal
सात्विक-चिराग - फोटो : PTI

विस्तार
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भारत की स्टार पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने चीन मास्टर्स सुपर 750 में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। चौथी वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी ने शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स रासमुसेन को तीन गेम तक चले रोमांचक मुकाबले में हराया।
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सात्विक और चिराग ने एक घंटे 10 मिनट तक चले मुकाबले में डेनमार्क की 17वीं रैंकिंग वाली जोड़ी को 21-13, 16-21, 21-18 से शिकस्त दी। यह एस्ट्रुप-रासमुसेन के खिलाफ 11 मुकाबलों में भारतीय जोड़ी की पांचवीं जीत है। दोनों जोड़ियों की 2024 के बाद यह पहली भिड़ंत थी।
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पहला गेम आसानी से जीता, दूसरे में डेनमार्क ने की वापसी
सात्विक और चिराग ने मुकाबले की शुरुआत बेहद आक्रामक अंदाज में की। भारतीय जोड़ी ने शुरुआती बढ़त बनाते हुए स्कोर 5-1 कर दिया और पहले गेम में डेनमार्क की जोड़ी को लगातार दबाव में रखा। सात्विक-चिराग ने 21-13 से गेम जीतकर 1-0 की बढ़त हासिल की। हालांकि, दूसरे गेम में एस्ट्रुप और रासमुसेन ने अपनी रणनीति बदली।

खासकर एस्ट्रुप के नेट प्ले ने भारतीय खिलाड़ियों को परेशान किया। नेट पर उनके शानदार टच और गति में बदलाव के कारण सात्विक-चिराग को अपनी आक्रामक शैली के लिए जरूरी लंबाई हासिल करने में मुश्किल हुई। डेनमार्क की जोड़ी ने मिड-कोर्ट और फ्रंट-कोर्ट को भी शानदार तरीके से कवर किया और भारतीय जोड़ी पर लगातार दबाव बनाया। इसका फायदा उन्हें मिला और उन्होंने दूसरा गेम 21-16 से जीतकर मुकाबले को निर्णायक गेम में पहुंचा दिया।

निर्णायक गेम में पिछड़ने के बाद पलटी बाजी
तीसरे गेम की शुरुआत भी भारत के लिए अच्छी नहीं रही। सात्विक और चिराग एक समय 5-9 से पीछे थे। लेकिन दोनों ने धैर्य बनाए रखा और जल्दबाजी करने के बजाय डेनमार्क की रणनीति में कमजोरियां तलाशनी शुरू कीं। मिड-गेम ब्रेक तक भारतीय जोड़ी ने अंतर घटाकर केवल दो अंक कर दिया। इसके बाद सात्विक और चिराग ने अपनी आक्रामकता बढ़ाई और मुकाबले की रफ्तार को अपने पक्ष में करना शुरू किया।

स्कोर 15-15 पर पहुंचने के बाद मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया। निर्णायक क्षणों में भारतीय जोड़ी ने अपने आक्रमण को और धार दी। उन्होंने तीन मैच प्वाइंट हासिल किए। डेनमार्क की जोड़ी ने एक मैच प्वाइंट बचाया, लेकिन सात्विक और चिराग ने अगला मौका नहीं गंवाया और 21-18 से गेम जीतकर अंतिम चार में जगह बना ली।

चीन मास्टर्स में चौथी बार सेमीफाइनल
इस जीत के साथ सात्विक और चिराग ने चीन मास्टर्स में लगातार चौथी बार सेमीफाइनल में जगह बनाई है। भारतीय जोड़ी 2023 और 2025 में इस टूर्नामेंट की उपविजेता रही थी, जबकि 2024 में उसे सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना शनिवार को दुनिया की सातवें नंबर की इंडोनेशियाई जोड़ी सबर कर्यमान गुतामा और मोह रेजा इसफहानी से होने की संभावना है। दोनों जोड़ियों के बीच अब तक सिर्फ एक मुकाबला हुआ है। पिछले साल सिंगापुर ओपन में सात्विक-चिराग ने तीन गेम के मुकाबले में इंडोनेशियाई जोड़ी को हराया था।
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एशियाई खेलों से पहले जरूरी मैच प्रैक्टिस
सात्विक और चिराग के लिए यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों लंबी चोट के बाद पिछले महीने दिल्ली में हुए बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में कोर्ट पर लौटे थे। एशियाई खेल 19 सितंबर से शुरू होने हैं और दोनों खिलाड़ी उससे पहले ज्यादा से ज्यादा मैच अभ्यास हासिल करना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने चीन मास्टर्स में हिस्सा लेने का फैसला किया, जबकि पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी जैसे कुछ भारतीय खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों को ध्यान में रखते हुए टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया था।

सात्विक और चिराग ने एक दिन पहले भी फ्रांस के पोपोव बंधुओं के खिलाफ राउंड ऑफ-16 मुकाबले में 69 मिनट तक कड़ा संघर्ष किया था। लगातार दूसरे मैच में मिली चुनौती से भारतीय जोड़ी को एशियाई खेलों से पहले जरूरी हाई-इंटेंसिटी मैच अभ्यास भी मिल रहा है।

श्रीकांत की हार के साथ सिंगल्स चुनौती खत्म
इस बीच चीन मास्टर्स में भारत की सिंगल्स चुनौती समाप्त हो गई। किदांबी श्रीकांत ने राउंड ऑफ-16 में विक्टर लाई को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन शुक्रवार को उन्हें हांगकांग के ली चेउक यू के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा।
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