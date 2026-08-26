यूएस ओपन में फिर गूंजा रोजर फेडरर का नाम: एंडी रॉडिक के खिलाफ दिखा पुराना जादू; बैकहैंड ने फैंस को किया भावुक

Thank you, Roger 💙



It was a special night. pic.twitter.com/noaGJCkV8Z — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2026

A send-off in Arthur Ashe Stadium fit for a 👑



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फेडरर और रॉडिक के बीच पेशेवर करियर में 24 मुकाबले हुए, जिनमें से 21 में स्विस दिग्गज ने जीत दर्ज की। दोनों चार ग्रैंड स्लैम फाइनल में भी आमने-सामने हुए थे। 2006 और 2007 के यूएस ओपन फाइनल में भी फेडरर ने रॉडिक को हराया था। हालांकि कोर्ट पर कड़ी प्रतिद्वंद्विता के बाद दोनों की दोस्ती मजबूत होती गई। रॉडिक ने फेडरर के साथ फिर कोर्ट पर उतरने को लेकर कहा, 'यह रोजर की वजह से है। हमने काफी मुकाबले खेले और उन्होंने मुझे काफी बार हराया, लेकिन अपने करियर के दौरान हम अपनी दोस्ती को बनाए रखने में सफल रहे। यह दोस्ती आज तक कायम है और उम्मीद है कि हमेशा रहेगी। जब रोजर बुलाते हैं तो बस उनके लिए आना होता है।'