यूएस ओपन में फिर गूंजा रोजर फेडरर का नाम: एंडी रॉडिक के खिलाफ दिखा पुराना जादू; बैकहैंड ने फैंस को किया भावुक
रोजर फेडरर ने यूएस ओपन के आर्थर ऐश स्टेडियम में सात साल बाद वापसी करते हुए प्रदर्शनी मुकाबले में अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी एंडी रॉडिक को 6-3 से हराया। 45 वर्षीय फेडरर ने शानदार बैकहैंड और पासिंग शॉट्स से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुकाबले ने उनके सुनहरे दौर की यादें ताजा कर दीं।
विस्तार
रोजर फेडरर भले ही पेशेवर टेनिस को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन मंगलवार रात न्यूयॉर्क के आर्थर ऐश स्टेडियम में कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे टेनिस का पुराना बादशाह फिर अपने रंग में लौट आया है। पांच बार के यूएस ओपन चैंपियन फेडरर ने अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी एंडी रॉडिक को प्रदर्शनी मुकाबले में 6-3 से हराकर कोर्ट पर अपने जादुई दिनों की यादें ताजा कर दीं।
An icon returns!— US Open Tennis (@usopen) August 26, 2026
Roger Federer is back in Arthur Ashe Stadium. pic.twitter.com/oSOMqiQ0dF
A coin toss moment with Anna Wintour gets the evening started! pic.twitter.com/vzYRLHnMHg— US Open Tennis (@usopen) August 26, 2026विज्ञापन
45 वर्षीय फेडरर ने 2019 के बाद पहली बार आर्थर ऐश स्टेडियम पर कदम रखा। उनका स्वागत किसी मौजूदा चैंपियन से कम नहीं हुआ। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा था और कई प्रशंसक हाथों में फेडरर के मशहूर ‘आरएफ’ लोगो के साथ अपने हीरो का इंतजार कर रहे थे।
फेडरर ने भी फैंस को निराश नहीं किया। सिर्फ 35 मिनट चले एक सेट के इस मुकाबले में उन्होंने रॉडिक को 6-3 से मात दी। हालांकि यह प्रदर्शनी मुकाबला था और इसमें कोई रैंकिंग अंक या ग्रैंड स्लैम दांव पर नहीं था, लेकिन फेडरर के खेल ने मुकाबले को खास बना दिया।
Ahora sí, ni quién le gane 😮💨 pic.twitter.com/AB1HsmhhVz— US Open Tennis (@usopen) August 26, 2026
Roger's return game is still 💪 pic.twitter.com/Ptou5NJnhG— US Open Tennis (@usopen) August 26, 2026
फेडरर ने दूसरे गेम में ही बैकहैंड से विनर लगाकर अपने पुराने अंदाज की झलक दे दी। इसके बाद उन्होंने शानदार पासिंग शॉट्स से दर्शकों को कई बार अपनी सीट से उठने पर मजबूर किया। छठे गेम में उनका बैकहैंड पासिंग शॉट इतना शानदार था कि पूरा आर्थर ऐश तालियों और शोर से गूंज उठा। रॉडिक ने अपनी मशहूर तेज सर्विस के जरिए मुकाबले को प्रतिस्पर्धी बनाए रखा, लेकिन फेडरर धीरे-धीरे दबाव बढ़ाते रहे।
The first big Federer backhand of the night is 🔥 pic.twitter.com/pnzlUIlpaf— US Open Tennis (@usopen) August 26, 2026
Oh, the beauty! pic.twitter.com/IfXq6h6Nbf— US Open Tennis (@usopen) August 26, 2026
Andre Agassi is turning back the clock tonight and turning in a highlight reel! pic.twitter.com/dLe6ZwUfyG— US Open Tennis (@usopen) August 26, 2026
Just like a Saturday morning in the Park, @andreagassi goes 'FBI-First Ball In' 😅 pic.twitter.com/MoOdHle0hw— US Open Tennis (@usopen) August 26, 2026
फेडरर की यह वापसी इसलिए भी भावुक थी क्योंकि आर्थर ऐश उनके करियर के सबसे खास कोर्ट में से एक रहा है। उन्होंने 2004 से 2008 तक लगातार पांच बार यूएस ओपन का खिताब जीता था। न्यूयॉर्क के इस कोर्ट पर उन्होंने अपने करियर के कई यादगार अध्याय लिखे। फेडरर ने कहा, 'न्यूयॉर्क लौटकर बहुत अच्छा लग रहा है। इस कोर्ट, यहां के प्रशंसकों और इस शहर की मेरे पास अविश्वसनीय यादें हैं।' इस दिन के लिए फेडरर की पत्नी मिर्का समेत पूरा परिवार कोर्ट पर मौजूद था।
The entire Federer family is here.— US Open Tennis (@usopen) August 26, 2026
Things you love to see 😍 pic.twitter.com/fLJljWYVZz
फेडरर और रॉडिक के बीच पेशेवर करियर में 24 मुकाबले हुए, जिनमें से 21 में स्विस दिग्गज ने जीत दर्ज की। दोनों चार ग्रैंड स्लैम फाइनल में भी आमने-सामने हुए थे। 2006 और 2007 के यूएस ओपन फाइनल में भी फेडरर ने रॉडिक को हराया था। हालांकि कोर्ट पर कड़ी प्रतिद्वंद्विता के बाद दोनों की दोस्ती मजबूत होती गई। रॉडिक ने फेडरर के साथ फिर कोर्ट पर उतरने को लेकर कहा, 'यह रोजर की वजह से है। हमने काफी मुकाबले खेले और उन्होंने मुझे काफी बार हराया, लेकिन अपने करियर के दौरान हम अपनी दोस्ती को बनाए रखने में सफल रहे। यह दोस्ती आज तक कायम है और उम्मीद है कि हमेशा रहेगी। जब रोजर बुलाते हैं तो बस उनके लिए आना होता है।'
Thank you, Roger 💙— US Open Tennis (@usopen) August 26, 2026
It was a special night. pic.twitter.com/noaGJCkV8Z
A send-off in Arthur Ashe Stadium fit for a 👑— US Open Tennis (@usopen) August 26, 2026
Thank you, @rogerfederer. pic.twitter.com/uObq3eMNo8
इस मुकाबले में 6-3 का स्कोर शायद सबसे कम महत्वपूर्ण था। असली जीत उन दर्शकों की थी, जिन्हें एक बार फिर आर्थर ऐश पर फेडरर के जादुई बैकहैंड, शानदार फुटवर्क और खूबसूरत शॉट्स देखने को मिले। सिर्फ 35 मिनट के लिए सही, लेकिन फेडरर ने न्यूयॉर्क में समय को पीछे जरूर मोड़ दिया। जिस खिलाड़ी ने कभी इस कोर्ट पर अपना दबदबा कायम किया था, उसकी वापसी ने नई पीढ़ी के प्रशंसकों को भी दिखा दिया कि आखिर क्यों रोजर फेडरर को टेनिस के महानतम खिलाड़ियों में गिना जाता है।