एशियाड: अब सपोर्ट स्टाफ पर खींचतान! पहलवानों के साथ क्यों नहीं विदेशी कोच? साई ने 18 खेल संघों से मांगा जवाब

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साई ने एशियाड में खेलने जा रहे 35 में से 18 खेल संघों से सपोर्ट स्टाफ के चयन को लेकर जवाब मांग लिया है। खेल संघों के जवाब के आधार पर ही एशियाई खेलों के सपोर्ट स्टाफ की अंतिम सूची तय होगी। साई ने महिला हॉकी टीम, शूटिंग, कबड्डी, स्क्वैश, रोइंग, कुश्ती टीम के साथ मसाजर (मैस्योर या मैस्यूजी) की तैनाती नहीं करने पर जवाब मांगा साथ ही कुश्ती टीम के साथ हाल ही में तीन विदेशी प्रशिक्षकों की तैनाती की गई है, लेकिन बतौर कोच उन्हें नहीं एशियाड नहीं भेजा जा रहा है। साई तीनों विदेशी प्रशिक्षकों को एशियाड में बतौर अतिरिक्त टीम ऑफिशियल भेजना चाहता है। यही नहीं आठ सदस्यीय सदस्यीय घुड़सवारी टीम के तीन सदस्यों के साथ घोड़ों की देखभाल करने वाले ग्रूम को नहीं भेजने पर भी जवाब मांगा गया है। विज्ञापन एशियाई खेलों के लिए खिलाड़ियों की छटनी के बाद अब साई और राष्ट्रीय खेल महासंघों के बीच कोच और सपोर्ट स्टाफ के लिए खीचतान शुरू हो गई है। साई ने 19 सितंबर से होने वाले एशियाई खेलों में भाग लेने वाले 492 सदस्यीय भारतीय दल के साथ सपोर्ट स्टाफ भेजने के लिए जवाब-तलबी शुरू कर दी है।

कुश्ती महासंघ का भारतीय प्रशिक्षकों पर भरोसा

कुश्ती महासंघ ने हाल ही में मोटे वेतन पर पुरुषों के फ्रीस्टाइल में शाको बार्टोनिएट्ज, ग्रीको रोमन के साथ रूसी कोच गोगी कोगुआशविली और महिला पहलवानों के साथ जापानी कोच कोसेई अकाइशी को जोड़ा था, लेकिन कुश्ती महासंघ ने एशियाड के लिए भारतीय प्रशिक्षकों पर ही भरोसा जताया है। साई ने कुश्ती महासंघ से जवाब मांगा है कि विदेशी प्रशिक्षकों को टीम के साथ क्यों नहीं भेजा जा रहा है। इन तीनों का अतिरिक्त टीम ऑफिशियल के तौर पर मान्यता कार्ड बनवाया जा सकता था। हालांकि फेडरेशन का कहना है कि ओलंपिक, एशियाई खेलों जैसे टूर्नामेंटों में मैट पर उनकी ओर से हमेशा भारतीय प्रशिक्षकों को वरीयता दी जाती है। ऐसा पहले भी हो चुका है।