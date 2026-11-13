{"_id":"6af718de4d0c59fa2d0522b3","slug":"kajal-dhochak-and-neelam-sirohi-win-wrestling-trials-for-commonwealth-wresting-championships-2026-11-13","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"कुश्ती ट्रायल: काजल और नीलम का दमदार प्रदर्शन, दर्ज की जीत; राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप के लिए पक्की की जगह","category":{"title":"Sports","title_hn":"खेल","slug":"sports"}}

विज्ञापन विश्व चैंपियनशिप की पदक विजेता पहलवान काजल धोचक के अलावा नीलम सिरोही और अमृता पुजारी ने अगले महीने होने वाली राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की कर ली। काजल ने हाल में अस्ताना में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर भारत के ऐतिहासिक प्रदर्शन में योगदान दिया था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के पोलोकवाने में चार से छह दिसंबर तक होने वाली चैंपियनशिप की महिला 76 किग्रा स्पर्धा में महज 35 सेकेंड में अपना स्थान पक्का कर लिया।

Trending Videos

तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर जीतीं काजल

काजल ने वेदिता को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराया। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली नीलम सिरोही ने 50 किग्रा भार वर्ग में नेहा चुगाटे को चित करके आसान जीत दर्ज की। अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता अमृता पुजारी ने 72 किग्रा वर्ग में अपनी रणनीति से सभी को प्रभावित किया। उन्होंने पहले मुकाबले में निशा को चित करके जीत हासिल की, लेकिन सेमीफाइनल में प्रियंका के खिलाफ उन्हें कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिद्वंद्वी को चौंकाकर जीत दर्ज की।



बिपाशा के खिलाफ फाइनल में भी अमृता 1-3 से पीछे थीं, लेकिन मुकाबले के अंतिम क्षणों में उन्होंने ‘आर्म लॉक’ की स्थिति से प्रतिद्वंद्वी को पलटकर चित कर दिया और खिताब अपने नाम किया। इस बीच सृष्टि ने 68 किग्रा वर्ग में मानसी लाठर को एकतरफा अंदाज में हराकर भारतीय टीम में जगह बनाई। महिला 53 किग्रा वर्ग के फाइनल में नीशू ने उम्मीद के मुताबिक स्नेहा को 7-1 से हराया।

विज्ञापन

विज्ञापन