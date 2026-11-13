राष्ट्रीय खेल पुरस्कार: 17 खिलाड़ियों को मिला अर्जुन पुरस्कार, राष्ट्रपति मुर्मू ने किया सम्मानित; देखें लिस्ट

चयन समिति की सिफारिशों के पुनर्मूल्यांकन के बाद इस बार कुल 17 खिलाड़ियों को प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कारों की घोषणा में हुई भारी देरी की कुछ एथलीटों ने आलोचना भी की थी, जिसे मंत्रालय ने पुरस्कारों की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आवश्यक बताया था। पुरस्कार विजेताओं में हाल ही में विश्व कप जीतने वाली शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख, 2024 के शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे विदित गुजराती, डेकाथलीट तेजस्विन शंकर और महिलाओं की युगल बैडमिंटन जोड़ी गायत्री गोपीचंद व त्रीसा जॉली का नाम शामिल हैं।समारोह में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने वाले प्रमुख खिलाड़ियों में दिव्या देशमुख, विदित गुजराती, राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता मुक्केबाज नरेंद्र बेरवाल और युवा बधिर निशानेबाज धनुष श्रीकांत शामिल थे। पैरा-स्पोर्ट्स श्रेणी में इस बार केवल दो खिलाड़ियों पैरा क्लब थ्रोअर एकता भ्यान और निशानेबाज रुद्रांश खंडेलवाल को यह सम्मान मिला। इसके अलावा, वर्ष 1962 के एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता फुटबॉल टीम के सदस्य आई. अरुमनायगम को 'लाइफटाइम अचिवमेंट' श्रेणी में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया।

तीन कोच को मिला द्रोणाचार्य अवॉर्ड

कोचिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए तीन कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया, जिनमें महिला राष्ट्रीय शिविर से जुड़े मुक्केबाजी कोच छोटे लाल यादव प्रमुख हैं। इसके साथ ही पुरुषों की राष्ट्रीय मुक्केबाजी टीम के कोच धर्मेंद्र यादव और कुश्ती कोच वीरेंद्र कुमार को 'लाइफटाइम अचिवमेंट' श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मालूम हो कि अर्जुन पुरस्कार विजेता को 15 लाख रुपये की नकद राशि प्रदान की जाती है। पारंपरिक रूप से ये पुरस्कार महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती यानी 29 अगस्त को दिए जाते थे, लेकिन कोविड-19 महामारी के बाद से इसकी तारीख में निरंतरता नहीं रही है।



किसे मिला राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार?

इसके अलावा, पुणे स्थित 'आर्मी पैरालंपिक नोड' को 'राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार' दिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल दलजीत सिंह ने राष्ट्रपति के हाथों यह पुरस्कार ग्रहण किया। यह पुरस्कार उन कॉरपोरेट संस्थाओं या गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को दिया जाता है, जिन्होंने खेलों को बढ़ावा देने और उनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। 'राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार' उन कॉरपोरेट संस्थाओं (सार्वजनिक/निजी) और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को दिया जाता है, जिन्होंने खेलों को बढ़ावा देने और उनके विकास में अहम भूमिका निभाई हो।



भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, जस्टिस (रिटायर्ड) अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर खेल मंत्रालय ने 18 अगस्त को 2025 के पुरस्कार विजेताओं की अंतिम सूची की घोषणा की थी। इस साल इन पुरस्कारों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए थे। इन आवेदनों पर जस्टिस (रिटायर्ड) मिश्रा की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने विचार किया। इस समिति में जाने-माने खिलाड़ी, खेल पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले लोग और खेल प्रशासक शामिल थे।