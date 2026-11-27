वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2026: गुकेश-सिंदारोव के बीच लगातार तीसरा गेम ड्रॉ, किसका पलड़ा भारी? जानें अब तक का हाल
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, जिनेवा Published by: स्वप्निल शशांक Updated Fri, 27 Nov 2026 08:23 AM IST
सार
जिनेवा में चल रही वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2026 के तीसरे गेम में भारतीय चैंपियन डी गुकेश ने अपनी चालों से उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव के पसीने छुड़ा दिए! एक वक्त ऐसा आया जब सिंदारोव के पास घड़ी में महज 8 सेकंड बचे थे और गुकेश जीत के बेहद करीब दिख रहे थे, लेकिन फिर भी 60 चालों के बाद मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ। आखिर कैसे बच निकले सिंदारोव और अब तक तीनों गेम्स में क्या-क्या हुआ? जानने के लिए पढ़ें पूरी रिपोर्ट...
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विस्तार
इतिहास की सबसे युवा फीडे (FIDE) वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2026 में भारत के डिफेंडिंग चैंपियन डी गुकेश (20 वर्ष) और उज्बेकिस्तान के चैलेंजर जावोखिर सिंदारोव (20 वर्ष) के बीच कांटे की टक्कर जारी है। गुरुवार (26 नवंबर) को जिनेवा के फाउंडेशन मार्टिन बोडमर में खेला गया तीसरा गेम टूर्नामेंट का अब तक का सबसे लंबा और रोमांचक मुकाबला रहा, जो करीब पांच घंटे और 60 चालों के बाद ड्रॉ पर समाप्त हुआ।
तीसरे गेम के ड्रॉ होने के साथ ही 14 बाजियों की इस चैंपियनशिप में दोनों खिलाड़ी 1.5–1.5 की बराबरी पर आ गए हैं। शुक्रवार (27 नवंबर) को चैंपियनशिप का पहला रेस्ट डे (आराम का दिन) है, जिसके बाद शनिवार को चौथे गेम में गुकेश सफेद मोहरों से खेलेंगे।
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तीसरे गेम के ड्रॉ होने के साथ ही 14 बाजियों की इस चैंपियनशिप में दोनों खिलाड़ी 1.5–1.5 की बराबरी पर आ गए हैं। शुक्रवार (27 नवंबर) को चैंपियनशिप का पहला रेस्ट डे (आराम का दिन) है, जिसके बाद शनिवार को चौथे गेम में गुकेश सफेद मोहरों से खेलेंगे।
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अब तक खेले गए तीनों गेम्स में क्या-क्या हुआ?
1. गेम-1 (24 नवंबर): घड़ी के दबाव से निकले गुकेश, 38 चालों में ड्रॉ
1. गेम-1 (24 नवंबर): घड़ी के दबाव से निकले गुकेश, 38 चालों में ड्रॉ
- क्या हुआ: पहले गेम में सिंदारोव सफेद मोहरों से खेल रहे थे और गुकेश ने काले मोहरों से मजबूत बर्लिन डिफेंस चुना।
- टर्निंग पॉइंट: आठवीं चाल पर ही दोनों खिलाड़ियों की वजीर बोर्ड से बाहर हो गई। 17वीं चाल पर गुकेश ने एक ही चाल सोचने में 36 मिनट से ज्यादा का समय खर्च कर दिया, जिससे उन पर समय का भारी दबाव आ गया। हालांकि, गुकेश ने 99% की सटीकता के साथ शानदार बचाव किया। अंत में एक ही स्थिति तीन बार दोहराए जाने के कारण 38 चालों में मुकाबला ड्रॉ रहा।
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2. गेम-2 (25 नवंबर): 'लंदन सिस्टम' और महज 20 चालों में सबसे छोटा ड्रॉ
- क्या हुआ: दूसरे गेम में गुकेश पहली बार सफेद मोहरों के साथ उतरे और उन्होंने चैंपियनशिप में लंदन सिस्टम ओपनिंग खेलकर सबको चौंका दिया।
- टर्निंग पॉइंट: पहले गेम के विपरीत, यह मुकाबला काफी शांत और रक्षात्मक रहा। किसी भी खिलाड़ी ने बड़ा जोखिम नहीं उठाया और महज 20 चालों के बाद दोनों खिलाड़ियों ने चालें दोहराते हुए मैच ड्रॉ पर समाप्त कर दिया। दो गेम के बाद स्कोर 1–1 हो गया।
3. गेम-3 (26 नवंबर): गुकेश की जबरदस्त तैयारी, सिर्फ 8 सेकंड बचे थे सिंदारोव के पास!
- क्या हुआ: तीसरे गेम में काले मोहरों से खेलते हुए गुकेश ने एक बार फिर बर्लिन डिफेंस का सहारा लिया, लेकिन पांचवीं चाल पर रियो डी जनेरियो वेरिएशन (5...Be7) खेलकर सिंदारोव को पूरी तरह चौंका दिया।
- टर्निंग पॉइंट: गुकेश की ओपनिंग तैयारी इतनी सटीक थी कि उन्होंने शुरुआती 15 चालें महज 2 मिनट 12 सेकंड (132 सेकंड) में चल दीं, जिससे सिंदारोव घड़ी में करीब 40-50 मिनट पीछे हो गए। गुकेश ने अपने प्यादे (Pawn) को प्रमोट करने के करीब पहुंचाकर सिंदारोव पर जबरदस्त दबाव बनाया।
- रोमांचक अंत: 40वीं चाल पूरी करने के लिए सिंदारोव के पास घड़ी में महज 6 से 8 सेकंड बचे थे, लेकिन उन्होंने बिना कोई गलती किए समय सीमा पार कर ली। इसके बाद एंडगेम में विपरीत रंग के ऊंट होने के कारण सिंदारोव ने किसी तरह गुकेश के प्यादे को रोका और 60 चालों के बाद मैच ड्रॉ कराने में सफल रहे।
आगे क्या?
अब शनिवार (28 नवंबर, भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे) को होने वाले चौथे गेम में गुकेश के पास सफेद मोहरों का फायदा होगा। तीसरे गेम में जिस तरह गुकेश ने सिंदारोव को मानसिक और समय के दबाव में डाला है, उससे भारतीय फैंस को चौथे गेम में पहली जीत की उम्मीद बढ़ गई है। खिताब जीतने के लिए किसी भी खिलाड़ी को 7.5 अंक हासिल करने होंगे।
अब शनिवार (28 नवंबर, भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे) को होने वाले चौथे गेम में गुकेश के पास सफेद मोहरों का फायदा होगा। तीसरे गेम में जिस तरह गुकेश ने सिंदारोव को मानसिक और समय के दबाव में डाला है, उससे भारतीय फैंस को चौथे गेम में पहली जीत की उम्मीद बढ़ गई है। खिताब जीतने के लिए किसी भी खिलाड़ी को 7.5 अंक हासिल करने होंगे।