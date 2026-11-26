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विज्ञापन भारत ने वर्ष 2036 के ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी की दावेदारी को आगे बढ़ाते हुए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के फ्यूचर होस्ट कमीशन के सामने अपना विजन और प्रस्तावित रोडमैप पेश किया है। गुरुवार को हुई ऑनलाइन बैठक में भारत ने खेलों के आयोजन के लिए प्रस्तावित मेजबान शहर अहमदाबाद की तैयारियों, खेल बुनियादी ढांचे और केंद्र एवं राज्य सरकारों के सहयोग से जुड़ी जानकारियां साझा कीं।

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प्रस्तुति के दौरान क्या हुआ?

भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के अनुसार, करीब 30 मिनट तक चली इस प्रस्तुति के बाद आईओसी के फ्यूचर होस्ट कमीशन के नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ लगभग 20 मिनट तक चर्चा हुई। इस कमीशन की अध्यक्षता कोलिंडा ग्राबर कितारोविच ने की। प्रस्तुति के दौरान भारत ने अहमदाबाद में उपलब्ध खेल सुविधाओं, प्रस्तावित खेल स्थलों के विकास की योजनाओं और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी में देश के अनुभव को सामने रखा। साथ ही ओलंपिक जैसे बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए केंद्र सरकार, गुजरात सरकार और स्थानीय प्रशासन की ओर से भारतीय ओलंपिक संघ को मिल रहे सहयोग की जानकारी भी दी गई।

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भारत की ओर से कौन-कौन हुआ शामिल

भारत की ओर से इस अहम बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, खेल सचिव हरि रंजन राव, भारतीय ओलंपिक संघ (आईओसी) की निवर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा, आईओसी में भारत की प्रतिनिधि नीता अंबानी, आईओए एथलीट्स कमीशन की प्रमुख और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू तथा गुजरात सरकार के मंत्री हर्ष सांघवी शामिल हुए। इनके अलावा आईओए के सीईओ रघुराम अय्यर सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।



वर्ष 2036 के ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत के अलावा जर्मनी, हंगरी, कतर, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और तुर्किये भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, तुर्किये फ्यूचर होस्ट कमीशन के सामने अपनी पहली प्रस्तुति दे चुका है। भारत की दावेदारी के मूल्यांकन की प्रक्रिया में दिसंबर के तीसरे सप्ताह में आईओसी की ओर से एक गुमनाम जनमत सर्वेक्षण भी कराया जा सकता है। इस सर्वेक्षण के जरिए भारत में ओलंपिक की मेजबानी को लेकर आम जनता की राय जानने का प्रयास किया जाएगा। मार्च 2027 में होने वाले मूल्यांकन में इस सर्वेक्षण के नतीजों की भी भूमिका रहने की उम्मीद है।

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