फुटबॉल की दुनिया को चलाने वाली सबसे बड़ी संस्था फीफा खुद साइबर हमले का शिकार हो गई है। संगठन ने गुरुवार को माना कि हैकर्स ने उसके कुछ निजी और कारोबारी रिकॉर्ड तक पहुंच बना ली थी। हालांकि फीफा ने यह साफ नहीं किया कि हमला कब हुआ और कौन-सी जानकारियां चोरी हुई हैं। इस घटना के बाद संगठन ने संबंधित जांच एजेंसियों से संपर्क किया है। वहीं, एक हैकिंग ग्रुप ने 12GB से ज्यादा डेटा लीक करने का दावा किया है।

हैकर्स ने किन जानकारियों तक बनाई पहुंच?

फीफा ने अपने बयान में बताया कि साइबर हमले के दौरान हैकर्स उसके निजी और कारोबारी रिकॉर्ड के एक सीमित हिस्से तक पहुंचने में कामयाब रहे। हालांकि संगठन ने यह नहीं बताया कि इस जानकारी में कर्मचारियों, अधिकारियों, खिलाड़ियों या दूसरे लोगों का कितना डेटा शामिल है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि चोरी हुई जानकारी में किस तरह के दस्तावेज और रिकॉर्ड मौजूद हैं। फीफा ने गुरुवार को एपी को भेजे बयान में कहा कि वह इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसमें कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी शामिल हैं। फिलहाल संगठन ने साइबर हमले की तारीख और उसके पूरे दायरे को लेकर कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।

हैकिंग ग्रुप ने 12GB डेटा लीक करने का किया दावा

इस साइबर हमले को लेकर पिछले सप्ताह से ही सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही थी। खुद को हैंडसम बॉय हैकिंग क्लब बताने वाले एक समूह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फीफा की कथित फाइलों का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया था। इसके तीन दिन बाद समूह ने एक ऐसी पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें दावा किया गया था कि फीफा के 12 गीगाबाइट से ज्यादा आंतरिक दस्तावेज लीक हुए हैं। इस प्रतिक्रिया को समूह की ओर से साइबर हमले की जिम्मेदारी लेने के तौर पर देखा गया। हालांकि, फीफा ने अभी तक लीक हुए दस्तावेजों की संख्या या उनकी प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है।

फीफा ने डेटा लीक को बताया निजता का गंभीर उल्लंघन

फीफा ने अपने बयान में कहा कि किसी भी संगठन की जानकारी को गैरकानूनी तरीके से हासिल करना और उसे सार्वजनिक करना गलत है।

संगठन ने खास तौर पर निजी डेटा के सार्वजनिक होने पर चिंता जताई है। उसका कहना है कि इससे संबंधित लोगों की निजता को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।

फीफा के मुताबिक इस तरह की घटनाओं के प्रभावित व्यक्तियों पर लंबे समय तक नकारात्मक असर पड़ सकते हैं।

संगठन ने इस पूरे मामले में संबंधित अधिकारियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर जांच करने की बात कही है।

वर्ल्ड कप में निवेश योजना को लेकर भी विवादों में फीफा

यह साइबर हमला ऐसे समय सामने आया है, जब फीफा और उसके अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो पहले से ही कई मुद्दों को लेकर सवालों के घेरे में हैं। हाल ही में इन्फेंटिनो की एक गोपनीय योजना सामने आई थी, जिसके तहत वर्ल्ड कप में निजी निवेशकों को हिस्सेदारी बेचने की कोशिश की गई थी। हालांकि यह योजना सफल नहीं हो सकी। इस प्रस्ताव को लेकर संगठन की कार्यप्रणाली और फैसले लेने के तरीके पर भी सवाल उठे। अब साइबर हमले की घटना ने फीफा के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। खास बात यह है कि संगठन को अब अपने डिजिटल रिकॉर्ड की सुरक्षा और डेटा की गोपनीयता को लेकर भी जवाब देना पड़ सकता है।

2031 तक अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं इन्फेंटिनो

जियानी इन्फेंटिनो फीफा में अपना कार्यकाल आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वह 2031 तक अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं। इसके लिए 18 मार्च को चुनाव होना है, जिसमें इन्फेंटिनो को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। उनके मुकाबले जापान के कोहजो ताशिमा और फ्रांस के फिलिप डियालो भी मैदान में हैं। इन्फेंटिनो का मौजूदा कार्यकाल और उनके नेतृत्व में लिए गए फैसले पहले से चर्चा का विषय रहे हैं। ऐसे में चुनाव से कुछ महीने पहले साइबर हमले और डेटा लीक की खबर सामने आना संगठन के लिए अहम है। हालांकि इस घटना का चुनाव या अध्यक्ष पद की दावेदारी पर क्या असर पड़ेगा, यह अभी साफ नहीं है।