टेबल टेनिस में इन्होंने मारी बाजी

टेबल टेनिस जूनियर बालक वर्ग में प्रांजल यादव प्रथम और आयुष सिंह द्वितीय रहे। सीनियर बालक वर्ग में पिंकेश कुशवाहा ने पहला और गौरव ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। सीनियर बालिका वर्ग में अक्षरा राठौर प्रथम और वृंदा शर्मा द्वितीय रहीं। शतरंज जूनियर बालक वर्ग में आयुष कनौजिया प्रथम और भाया सिसोदिया द्वितीय रहे। सीनियर बालक वर्ग में सौद खान प्रथम और इशांत प्रजापति द्वितीय रहे। सीनियर बालिका वर्ग में निष्ठा गुप्ता ने पहला और अक्षरा राठौर ने दूसरा स्थान हासिल किया।



वॉलीबॉल जूनियर बालक वर्ग में एसएसएमवी विजेता और स्वामी धर्मानंद सरस्वती इंटर कॉलेज उपविजेता रहा। जूनियर बालिका वर्ग में एसएसएमवी की टीम बी विजेता और टीम ए उपविजेता रही। खो-खो सीनियर बालक वर्ग में टीम ए विजेता और टीम बी उपविजेता रही। इस बीच स्टाफ के बीच रस्साकशी में विज्ञान संकाय विजेता और शिक्षा संकाय उपविजेता रहा। आयोजन में डॉ. प्रमोद यादव, डॉ. मृदुल पटेल, अखिलेश कुमार, डॉ. अनिल कुमार आदि मौजूद रहे। संचालन डॉ.प्रांजल ने किया।