{"_id":"6aa7d6f53d827f5ebe03b98d","slug":"these-five-indian-athletes-will-make-their-asian-games-debut-hopes-are-high-for-gold-from-sakshi-2026-09-14","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"एशियाई खेल: भारत के लिए ये पांच खिलाड़ी एशियाड में करेंगे डेब्यू, रहेंगी सभी की नजरें; साक्षी से स्वर्ण की आस","category":{"title":"Sports","title_hn":"खेल","slug":"sports"}}

आइए ऐसे ही पांच युवा खिलाड़ियों के नाम आपको बताते हैं, जिनके प्रदर्शन पर हर किसी की निगाहें होंगी। विज्ञापन एशियाई खेल 2026 का आगाज 19 सितंबर से जापान के आइची-नागोया में होने जा रहा है। भारत की ओर से टूर्नामेंट में कुल 503 खिलाड़ी 35 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। हालांकि, कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं, जो एशियन गेम्स में पहली बार देश के लिए मेडल लाने के इरादे से उतरेंगे।

रोहित यादव: नीरज चोपड़ा के एशियन गेम्स 2026 से बाहर होने के बाद रोहित यादव से भाला फेंक स्पर्धा में भारत को मेडल की आस होगी। रोहित का हाल फिलहाल में प्रदर्शन दमदार रहा है। 87.68 मीटर का थ्रो उनके करियर का सबसे बेस्ट थ्रो रहा है। इंडियन एथलेटिक्स सीरीज के फाइनल मुकाबले में भी रोहित ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 81.10 मीटर के थ्रो के साथ पहले स्थान हासिल किया था।

विज्ञापन

विज्ञापन

सुरुचि फोगाट: 19 वर्षीय निशानेबाज सुरुचि फोगाट एशियन गेम्स 2026 में मेडल जीतने की प्रबल दावेदार नजर आ रही हैं। सुरुचि ने साल 2026 में कई इंटरनेशनल प्रतियोगितओं में दमदार प्रदर्शन करते हुए देश को मेडल दिलाए हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सुरुचि ने लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए खुद को भारत के भरोसेमंद निशानेबाज की सूची में शामिल किया है। विश्व स्तर पर अपनी काबिलियत साबित कर चुकीं सुरुचि एशियन गेम्स में भी दमखम दिखाना चाहेंगी।

विज्ञापन

साक्षी चौधरी: भारतीय महिला मुक्केबाजी की नई सनसनी बनकर उभरीं साक्षी चौधरी एशियन गेम्स 2026 में मेडल लाने की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में साक्षी का प्रदर्शन शानदार रहा था और उन्होंने रजत पदक अपने नाम किया था। हालांकि, एशियन गेम्स में साक्षी की निगाहें 'गोल्डन पंच' पर जरूर होगी।

सुजीत कलकल: भारत के पहलवान सुजीत कलकल भी उन खिलाड़ियों में शामिल हैं, जो पहली बार एशियन गेम्स में हिस्सा लेने जा रहे हैं। सुजीत ने पिछले कुछ समय में अपने जबरदस्त दांव से विश्व के बड़े से बड़े पहलवानों को चित किया है। सुजीत का प्रदर्शन चयन ट्रायल में भी दमदार रहा था। अपनी आक्रामक शैली के दम पर वह एशियन गेम्स में भारत को मेडल दिला सकते हैं।