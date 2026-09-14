एशियाई खेल: भारतीय घुड़सवार अगरवाला ने एशियाड में हिस्सा नहीं लेने पर निराशा जताई, चयन प्रक्रिया पर उठाए सवाल
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Mon, 14 Sep 2026 10:56 PM IST
सार
भारतीय घुड़सवार अनुष अगरवाला का आइची-नागोया में होने वाले एशियाई खेलों में हिस्सा लेने का सपना टूट गया है। अगरवाला ने अब इस पर निराशा जताई है और चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं।
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विस्तार
भारतीय ड्रेसेज घुड़सवार अनुष अगरवाला ने एशियाई खेलों में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलने पर निराशा जताई और कहा कि महाद्वीपीय खेलों के इस बड़े मंच पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका नहीं मिलने से वह आहत हैं। अगरवाला ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट में कहा कि आइची-नागोया एशियाई खेलों में हिस्सा लेने का उनका सपना अब आधिकारिक रूप से खत्म हो गया है। उन्होंने उस प्रक्रिया को लेकर भी नाराजगी जताई, जिसके कारण उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा।
अगरवाला ने अपनी पोस्ट में लिखा, एशियाई खेल 2026 का सपना आधिकारिक रूप से खत्म हो गया है। मैं इस समय जो दर्द और खालीपन महसूस कर रहा हूं, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैंने हमेशा बेहद गर्व के साथ भारत का प्रतिनिधित्व किया है और आगे भी करता रहूंगा। लेकिन इस बार मैं बहुत आहत हूं, इसलिए नहीं कि मैं हार गया, बल्कि इसलिए कि मुझे प्रतिस्पर्धा करने का मौका ही नहीं दिया गया।
पिछली बार पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा थे अगरवाला
अगरवाला हांग्झोउ एशियाई खेलों में भारत की स्वर्ण पदक जीतने वाली ड्रेसेज टीम का हिस्सा थे और उन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता था। उन्हें शुरुआत में 2026 एशियाई खेलों के लिए रिजर्व खिलाड़ी के रूप में चुना गया था।
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अगरवाला ने अपनी पोस्ट में लिखा, एशियाई खेल 2026 का सपना आधिकारिक रूप से खत्म हो गया है। मैं इस समय जो दर्द और खालीपन महसूस कर रहा हूं, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैंने हमेशा बेहद गर्व के साथ भारत का प्रतिनिधित्व किया है और आगे भी करता रहूंगा। लेकिन इस बार मैं बहुत आहत हूं, इसलिए नहीं कि मैं हार गया, बल्कि इसलिए कि मुझे प्रतिस्पर्धा करने का मौका ही नहीं दिया गया।
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पिछली बार पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा थे अगरवाला
अगरवाला हांग्झोउ एशियाई खेलों में भारत की स्वर्ण पदक जीतने वाली ड्रेसेज टीम का हिस्सा थे और उन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता था। उन्हें शुरुआत में 2026 एशियाई खेलों के लिए रिजर्व खिलाड़ी के रूप में चुना गया था।
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