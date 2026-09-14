पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी: पंजाब में 27 अक्तूबर से होगा आयोजन, पाकिस्तान लेगा हिस्सा? जानें कार्यक्रम

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विज्ञापन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2026 की आधिकारिक तारीखों का एलान किया। यह प्रतिष्ठित महाद्वीपीय टूर्नामेंट 27 अक्तूबर से पांच नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय हॉकी की पंजाब में वापसी होगी।

मोहाली और जालंधर में होंगे मैच

हॉकी इंडिया की एक विज्ञप्ति के अनुसार, इस टूर्नामेंट की सह-मेजबानी मोहाली और जालंधर द्वारा की जाएगी, जिसके मुकाबले मोहाली के ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम और जालंधर के ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। जालंधर में 27 अक्तूबर से दो नवंबर तक उद्घाटन समारोह के साथ-साथ सभी लीग-स्तरीय मैच खेले जाएंगे। इसके बाद टूर्नामेंट मोहाली पहुंचेगा, जहां चार नवंबर को सेमीफाइनल और पांच नवंबर को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जिससे इस प्रतियोगिता का शानदार समापन होगा।



मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, ऐतिहासिक पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2026 पंजाब के लिए केवल एक हॉकी टूर्नामेंट नहीं है। यह उस भूमि पर खेल की एक भावनात्मक घर वापसी है जिसने भारतीय हॉकी के दिग्गजों की पीढ़ियों दी है। पहली बार पंजाब अपनी खुद की धरती पर इस कद का कोई अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट आयोजित कर रहा है। पंजाब सरकार इसे पूरे भारत और दुनिया भर के खिलाड़ियों, दर्शकों और हॉकी प्रेमियों के लिए एक अविस्मरणीय खेल तमाशा बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

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कौन-कौन से देश लेंगे हिस्सा

इस अवसर पर हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह, महानिदेशक कमांडर आरके श्रीवास्तव, कार्यकारी बोर्ड के सदस्यआरपी सिंह और हॉकी पंजाब के अध्यक्ष नितिन कोहली भी उपस्थित थे। इस टूर्नामेंट में महाप्रद्वीप की शीर्ष हॉकी टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें भारत, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, मलयेशिया, चीन और जापान को भाग लेने वाली टीमों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ओमान और बांग्लादेश इसके लिए रिजर्व टीमें हैं।

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